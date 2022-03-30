Ukrayna, Rusya'yla Olan Çatışmadan Kaynaklı Zararının 1 Trilyon ABD Dolarının Üzerinde Olduğunu Tahmin Ediyor - Son Dakika

KİEV, 30 Mart (Xinhua) — Interfax- Ukrayna Haber Ajansı'nın Salı günü bildirdiğine göre, Şmıgal, "Önümüzdeki yıllardaki zararların da hesaba katıldığı dolaylı olarak hesaplanan zararlar, 1 trilyon doları aşıyor" diye konuştu. Şmıgal, saldırıların Ukrayna'daki kamu binaları, köprüler, yollar, sivil ve askeri altyapıya verdiği doğrudan zararın maliyetinin yaklaşık 270 milyar dolar olarak tahmin edildiğini dile getirdi. Ukrayna başbakanı, Ukrayna'nın gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYİH) bu yıl yüzde 35 azalmasının beklendiğini açıkladı. Ukrayna'nın GSYİH'si 2020 yılında yüzde 3,8 azaldıktan sonra 2021 yılında yüzde 3,4'lük artış göstermişti.