Ukrayna, Rusya'yla Olan Çatışmadan Kaynaklı Zararının 1 Trilyon ABD Dolarının Üzerinde Olduğunu Tahmin Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna, Rusya'yla Olan Çatışmadan Kaynaklı Zararının 1 Trilyon ABD Dolarının Üzerinde Olduğunu Tahmin Ediyor

30.03.2022 10:03
Ukrayna, Rusya'yla Olan Çatışmadan Kaynaklı Zararının 1 Trilyon ABD Dolarının Üzerinde Olduğunu Tahmin Ediyor

KİEV, 30 Mart (Xinhua) — Interfax-Ukrayna Haber Ajansı'nın Salı günü bildirdiğine göre, Şmıgal, "Önümüzdeki yıllardaki zararların da hesaba katıldığı dolaylı olarak hesaplanan zararlar, 1 trilyon doları aşıyor" diye konuştu. Şmıgal, saldırıların Ukrayna'daki kamu binaları, köprüler, yollar, sivil ve askeri altyapıya verdiği doğrudan zararın maliyetinin yaklaşık 270 milyar dolar olarak tahmin edildiğini dile getirdi. Ukrayna başbakanı, […]

KİEV, 30 Mart (Xinhua) — Interfax- Ukrayna Haber Ajansı'nın Salı günü bildirdiğine göre, Şmıgal, "Önümüzdeki yıllardaki zararların da hesaba katıldığı dolaylı olarak hesaplanan zararlar, 1 trilyon doları aşıyor" diye konuştu. Şmıgal, saldırıların Ukrayna'daki kamu binaları, köprüler, yollar, sivil ve askeri altyapıya verdiği doğrudan zararın maliyetinin yaklaşık 270 milyar dolar olarak tahmin edildiğini dile getirdi. Ukrayna başbakanı, Ukrayna'nın gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYİH) bu yıl yüzde 35 azalmasının beklendiğini açıkladı. Ukrayna'nın GSYİH'si 2020 yılında yüzde 3,8 azaldıktan sonra 2021 yılında yüzde 3,4'lük artış göstermişti.

YORUMLAR
500
Son Dakika: Rusya ve Ukrayna heyetleri, barış müzakereleri kapsamında 28-30 Mart'ta Türkiye'de buluşacak Son Dakika: Rusya ve Ukrayna heyetleri, barış müzakereleri kapsamında 28-30 Mart'ta Türkiye'de buluşacak Müteahhitler, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle fiyat farkı düzenlemesi talep ediyor Müteahhitler, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle fiyat farkı düzenlemesi talep ediyor

30 Mart, Ukrayna, Kamu, Salı, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Ekonomi Ukrayna, Rusya'yla Olan Çatışmadan Kaynaklı Zararının 1 Trilyon ABD Dolarının Üzerinde Olduğunu Tahmin Ediyor - Son Dakika


Son Dakika
10:03 Edirne'de şoke eden olay! İstediği sigara kalmayınca büfe sahibini bıçakladı
10:00 Şanghay'ın robot köpeği: Fiyatı tam 16 bin dolar
09:56 Masumlar Apartmanı'nda dün akşam Gülben'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu!
09:54 Bir yanda müzakere bir yanda sokaklarda çürüyen cesetler: Kiev yakınındaki İrpin'de insanlığın öldüğü görüntüler!
09:42 Kendi evinde tartıştığı eşinin eski kocasını tüfekle öldürdü!
09:33 Sinem Kobal güzelliğiyle büyüledi! Kız çocuğuna hamile olan Kobal'ın paylaşımı sosyal medyayı salladı
09:26 İnanılmaz sonuç: Norveç, Ermenistan'ı 9-0 yendi
09:02 Geri çekilme bir taktik: Rusya kayıplarını telafi ettikten sonra yeniden mi saldıracak?
08:57 Emre Belözoğlu'ndan şaşırtan transfer!
08:52 Şarkıcı Murat Dalkılıç ve sevgilisi Sitare Akbaş dudak dudağa!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 10:09:28. #1.11#
SON DAKİKA: Ukrayna, Rusya'yla Olan Çatışmadan Kaynaklı Zararının 1 Trilyon ABD Dolarının Üzerinde Olduğunu Tahmin Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement