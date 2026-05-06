UKX ve ETCOP İşbirliği Anlaşması İmzalandı

UKX Danışmanlık ile Avusturya merkezli ETCOP Institute for Interdisciplinary Research arasında araştırma, inovasyon, dijitalleşme ve bilgi paylaşımı alanlarında uluslararası işbirliğini güçlendirmek amacıyla mutabakat zaptı imzalandı.

UKX Danışmanlık'tan yapılan açıklamaya göre, imzalanan anlaşma ile iki kurum arasında disiplinler arası araştırma, uygulamalı inovasyon, teknoloji odaklı dönüşüm ve sürdürülebilir bilgi transferi alanlarında ortak çalışmalar yürütülmesi hedefleniyor. İşbirliği kapsamında, özellikle Avrupa Birliği (AB) fon programları başta olmak üzere uluslararası proje geliştirme, ortak araştırma girişimleri, uzmanlık paylaşımı ve yeni finansman fırsatlarının değerlendirilmesi planlanıyor.

Kurumsal deneyim ve akademik uzmanlıklarını bir araya getiren taraflar, Avrupa ve uluslararası ölçekte etki üretecek projeler geliştirmeyi de amaçlıyor. Anlaşma doğrultusunda dijitalleşme, teknolojik inovasyon, insan potansiyelinin geliştirilmesi, yetenek ekosistemleri ve kurumsal dönüşüm gibi alanlarda ortak çalışma modelleri oluşturulacak.

Söz konusu mutabakat, Türkiye ile Avusturya arasında bilgi paylaşımı, akademik işbirliği, uygulamalı araştırma ve kurumsal gelişim alanlarında da yeni fırsatlar oluşturulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UKX Kurucusu Uğur Karaboğa, kurumların geleceğinin insan potansiyelini tasarlama, geliştirme ve harekete geçirme kapasiteleriyle şekilleneceğini belirtti.

Karaboğa, "ETCOP Institute ile kurduğumuz bu işbirliği, yalnızca kurumsal bir ortaklık değil, aynı zamanda küresel ölçekte bağlantılı yetenek ekosistemleri geliştirme ve geleceğin kurumlarını bugünden tasarlama yönünde stratejik bir adım. UKX olarak, araştırma, inovasyon, dijital dönüşüm ve insan odaklı kurumsal gelişim alanlarında uluslararası etki üretecek projelere katkı sunmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

ETCOP Institute Başkanı Alptekin Erkollar ise işbirliğinin uluslararası ağların güçlendirilmesi ve sürdürülebilir bilgi transferi açısından önemli bir adım olduğunu aktararak, "Bu işbirliği, yenilikçi araştırmaları ve sürdürülebilir bilgi paylaşımını mümkün kılan güçlü uluslararası ağlar oluşturma taahhüdümüzün bir yansıması. UKXperience ile çalışarak ileriye dönük, disiplinler arası çözümler geliştirme kapasitemizi daha da güçlendireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.