ULAK Haberleşme AŞ ve Düzce Üniversitesi, Gelecek Nesil Haberleşme Teknolojileri İçin İşbirliği Yapacak - Son Dakika
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Ekonomi

ULAK Haberleşme AŞ ve Düzce Üniversitesi, Gelecek Nesil Haberleşme Teknolojileri İçin İşbirliği Yapacak

ULAK Haberleşme AŞ, Düzce Üniversitesi ile gelecek nesil haberleşme teknolojilerinin geliştirilmesi amacıyla işbirliği protokolü imzaladı. Bu işbirliği sayesinde, sanayi-akademi işbirliği güçlendirilecek, bilimsel araştırmalar desteklenecek ve yerli çözümler konusunda çalışmalar ilerletilecek. ULAK Haberleşme ve Düzce Üniversitesi, karşılıklı eğitim ve danışmanlık hizmetleri sağlayarak bilgi ve deneyim paylaşımını teşvik edecek. Ayrıca, akademik, bilimsel ve teknolojik açıdan ortak çalışmalar yürütülerek yenilikçi çözümler üretilecek ve genç yeteneklerin gelişimi desteklenecek.

06.07.2024 11:15
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ULAK Haberleşme AŞ ile Düzce Üniversitesi, "gelecek nesil haberleşme teknolojileri" için birlikte çalışacak.

AA muhabirinin, ULAK Haberleşme AŞ'den aldığı bilgiye göre, haberleşme teknolojileri alanında öncü çalışmalarıyla ülkenin her köşesinde yerli ve milli çözümlerini konumlandıran şirket, Düzce Üniversitesi ile "gelecek nesil haberleşme teknolojileri"nin geliştirilmesi amacıyla işbirliği protokolü imzaladı.

Haberleşme teknolojileri alanında sanayi-akademi işbirliğinin güçlendirilmesi ile bilimsel araştırmaların geliştirilmesi hedefleniyor. Akademik işbirlikleri sayesinde, inovasyon ve yerli çözümler konusunda ülkedeki çalışmaların daha ileriye taşınması öngörülüyor.

Eğitimsel, bilimsel ve teknolojik olarak öğretim elemanları, araştırmacılar ve öğrenciler arasında bağlantı kurulacak işbirliğinin, her iki kurumun geleceğe yönelik vizyonu ve inovasyon odaklı çalışmaları birleştirerek, haberleşme teknolojileri ekosisteminde önemli etki yaratması bekleniyor.

ULAK Haberleşme ve Düzce Üniversitesi söz konusu işbirliğiyle, karşılıklı eğitim ve danışmanlık hizmetleri sağlayabilecek. Bu hizmetler, haberleşme teknolojileri alanında bilgi ve deneyim paylaşımını teşvik edecek.

İki kurum akademik, bilimsel ve teknolojik açıdan ortak çalışmalar yürütecek, yenilikçi çözümler üretmeye ve sektördeki gelişmeleri hızlandırmaya katkıda bulunacak. Aynı zamanda öğretim elemanları, araştırmacılar ve öğrenciler arasında bilgi alışverişi ve ortak projelere yönelik çalışmalar teşvik edilecek. Böylece genç yeteneklerin gelişimi desteklenecek ve akademik çalışmalar hız kazanacak.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı ve ULAK Haberleşme AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Celal Sami Tüfekci, ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Dr. Ruşen Kömürcü, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir ve akademisyenlerin katıldığı işbirliği protokolün imzalanmasının ardından geleceğe dair beklentiler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ULAK Haberleşme AŞ ve Düzce Üniversitesi, Gelecek Nesil Haberleşme Teknolojileri İçin İşbirliği Yapacak - Son Dakika

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