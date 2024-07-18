ULAK Haberleşme, Azerbaycan\'da iş birlikleri için firmalarla bir araya geldi

Ekonomi

ULAK Haberleşme, Türkiye Ticaret Heyeti eşliğinde Hizmet İhracatçıları Birliği'nin (HIB) organizasyonunda olası iş birlikleri için Azerbaycan'ın önde gelen firmaları ile bir araya geldi.

Azerbaycan'da bulunan Türkiye Büyükelçiliği ziyareti ile başlayan programda, Ticaret Baş Müşaviri Sayın Ahmet Erdal ile heyet olarak görüşmeler gerçekleştirildi. Heyet ardından IDDA (Innovation and Digital Development Agency) ziyaret edilerek Azerbaycan'ın ülkede faaliyet gösterecek şirketlere yönelik teşvikleriyle ilgili bilgilendirme konuşmalarına katılım sağladı. Programın ikinci gününde Azerbaycan'ın önde gelen şirketlerinin gerçekleştirdiği sunumlar sonrasında olası iş birliği imkanlarına değinildi.

Türkiye heyetinden birçok yerli firmanın iştirak ettiği görüşmeye, ULAK Haberleşme Satış ve Pazarlama Direktörü Aydın Zaim ve Ürün Yönetimi Müdürü Mehmet Sevinç katılım sağlayarak, ULAK'ın geliştirdiği yerli ve milli çözümleri katılımcılara aktardı. İki ülkenin firmalarının bir araya geldiği B2B görüşmelerde yutdışı pazar faaliyetleri değerlendirilerek oluşabilecek iş birlikleri konusunda önemli adımlar atıldı.