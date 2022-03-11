Uludağ'daki sosyal tesis 45 günde 10 bin misafir ağırladı - Son Dakika
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Uludağ'daki sosyal tesis 45 günde 10 bin misafir ağırladı

11.03.2022 09:38
Uludağ'daki sosyal tesis 45 günde 10 bin misafir ağırladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların uygun fiyata Uludağ'da hizmet alabilmesi için açtığı sosyal tesis büyük ilgi gördü.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların uygun fiyata Uludağ'da hizmet alabilmesi için açtığı sosyal tesis büyük ilgi gördü. Tesislerden 45 günde 10 bin kişi faydalanırken, ödenen hesapların yüzde 30'u da para puan olarak geri yatırılıyor.

Uludağ İkinci Oteller Bölgesi'nde Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan sosyal tesis, kaliteli yeme, içme ürünlerini uygun fiyata gelen ziyaretçilerine sunuyor. Uludağ'daki tesis 45 günde 10 bin kişinin üzerinde ziyaretçiyi misafir etti.

Büyükşehir Belediyesinin kaliteli ürünleri uygun fiyata hizmete sunmasından büyük memnuniyet duyan misafirler sosyal tesise büyük ilgi gösterdi. Tesiste ayrıca cuma günleri halk günü ilan edilirken, hizmet alan kişilere gelen hesabın yarısı sosyal kartlarına para puan olarak geri yatırılıyor. Haftanın diğer günleri ise gelen hesabın yüzde 30'u para puan olarak iade ediliyor.

Kısa sürede tesiste 10 bin kişi ağırladıklarını ifade eden BURFAŞ Uludağ Tesis Sorumlusu Engin Dilaver, "Tesisimiz ocak ayının sonlarına doğru hizmete girdi. Hizmete girdikten itibaren tesisimiz çok büyük rağbet gördü. Buraya gelen ziyaretçilere kaliteli hizmet sunmaktayız. Tesisimizde kafeterya, fırın ve ızgara hizmetimiz var. BURFAŞ'ın tesislerinde başlayan sosyal kart para puan uygulamamız ile misafirlerimizin Uludağ sosyal tesislerinde haftanın 6 günü harcadıkları paralarının yüzde 30'u para puan olarak geri veriliyor. Bu uygulama cuma günleri ise yüzde 50 olarak gerçekleşiyor. Yani cuma günü Uludağ sosyal tesiste 100 lira hesap ödediğinizde 50 lira para puan iadesi yapılmakta" dedi. - BURSA

Uludağ'daki sosyal tesis 45 günde 10 bin misafir ağırladı
Uludağ'daki sosyal tesis 45 günde 10 bin misafir ağırladı
Uludağ'daki sosyal tesis 45 günde 10 bin misafir ağırladı
Uludağ'daki sosyal tesis 45 günde 10 bin misafir ağırladı
Uludağ'daki sosyal tesis 45 günde 10 bin misafir ağırladı
Uludağ'daki sosyal tesis 45 günde 10 bin misafir ağırladı
Uludağ'daki sosyal tesis 45 günde 10 bin misafir ağırladı
Uludağ'daki sosyal tesis 45 günde 10 bin misafir ağırladı
Uludağ'daki sosyal tesis 45 günde 10 bin misafir ağırladı
Uludağ'daki sosyal tesis 45 günde 10 bin misafir ağırladı

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Uludağ'daki sosyal tesis 45 günde 10 bin misafir ağırladı - Son Dakika


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