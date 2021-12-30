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Uludağ'da otellerde gıda denetimi - Son Dakika

Uludağ'da otellerde gıda denetimi

30.12.2021 17:02
Uludağ'da otellerde gıda denetimi

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yaklaşan yılbaşı sebebiyle Uludağ'da bulunan otel ve işletmelerde gıda denetimleri yapıldı.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yaklaşan yılbaşı sebebiyle Uludağ'da bulunan otel ve işletmelerde gıda denetimleri yapıldı.

Denetimlerde İşletmelere halk sağlığı ve gıda güvenliği ile ilgili olarak nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda bilgilendirmeler yapıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, "Asıl gayemiz, ilimizdeki çiftlikten sofraya gıda güvenilirliğini sağlamaktır. Birinci üretim dahil olmak üzere üretim, işleme, depolama, dağıtım, satış ve toplu tüketim gibi gıda zincirinin bütün aşamalarında kontroller denetim ile tüketiciye her zaman yeterli ve güvenli gıda arzını sağlamakla mükellefiz. İlimiz genelinde gıda üretim, satış ve depolama faaliyeti yapan işletmelerde de gıda güvenliğini sağlamak ve tüketiciye güvenilir gıdayı sunmak için 2019 yılında 53.864, 2020 yılında 59.879, 2021 yılında ise şu ana kadar 60.786 denetim gerçekleştirilmiştir. İlimiz, gıda işletmelerinin denetim sayısına bakıldığında, Türkiye sıralamasında 2018, 2019 ve 2020 yılında dördüncü olmuştur. Bu başarımızı gelecek yıllarda da sürdürmek istiyoruz. Uludağ'ın 1. bölge ve 2. bölge diye ayrılan iki bölgesinde 69 adet gıda işletmemiz bulunmaktadır. Kış aylarının vazgeçilmezi olan ve en çok tercih edilen kayak bölgesi olan Uludağ'daki bu işletmelerde kontrol görevlilerimizce gıda denetimlerini hassasiyetle yapılmakta ve otel ve işletmelere halk sağlığı ve gıda güvenliği ile ilgili olarak nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda bilgilendirmeler de yapılmaktadır. 5996 Sayılı "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu" kapsamında denetlenen işletmelerde; gıda ve alkollü içkilerin güvenilirliği, Covid-19 tedbirleri, genel ve özel sağlık bilgisi esaslarına uyulup uyulmadığı, gıdaların saklanma, pişirilme, sunum koşulları kontrol edilerek, bilhassa alkollü içkilere yönelik etiket ve bandrol kontrolleri yapılmaktadır. Bursa'nın marka değeri olan Uludağ'da yaklaşan yılbaşı ve kış turizminde vatandaşlarımızın güvenilir gıdaya ulaşmaları konusunda çalışmalarımız ve denetimlerimiz devam edecektir" dedi. - BURSA

Uludağ'da otellerde gıda denetimi

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Veteriner, Uludağ, Tarım, Otel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Uludağ'da otellerde gıda denetimi - Son Dakika Ekonomi


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