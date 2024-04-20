Uludağ İçececek Türk A.Ş. ve Erbak-Uludağ Pazarlama Satış ve Dağıtım A.Ş. İhracat Başarılarıyla Ödüllendirildi - Son Dakika
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Ekonomi

Uludağ İçececek Türk A.Ş. ve Erbak-Uludağ Pazarlama Satış ve Dağıtım A.Ş. İhracat Başarılarıyla Ödüllendirildi

Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB) ve Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) tarafından düzenlenen İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'nde, Erbak-Uludağ Pazarlama Satış ve Dağıtım A.Ş. ile Uludağ İçecek Türk A.Ş., 2022 yılı ihracat rakamları nedeniyle Platin ve Altın İhracat Başarı kategorilerinde ödül aldı. Ayrıca, Uludağ İçecek Türk A.Ş., 2023 yılı ihracatında da Platin İhracat Başarı kategorisinde ödüle layık görüldü.

20.04.2024 13:52
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Uludağ İçececek Türk A.Ş ve Erbak-Uludağ Pazarlana Satış ve Dağıtım A.Ş içecek endüstrisindeki ihracat başarılarından dolayı ödüllendirildi.

Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB) ile Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) tarafından düzenlenen İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'nde, Erbak- Uludağ Pazarlama Satış ve Dağıtım A.Ş. ile Uludağ İçecek Türk A.Ş. 2022 yılı ihracat rakamları sebebiyle Platin ve Altın İhracat Başarı kategorilerinde ödül alırken, 2023 yılı ihracatında da Uludağ İçecek Türk A.Ş. Platin İhracat Başarı kategorisinde ödüle layık görüldü. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Uludağ İçececek Türk A.Ş. ve Erbak-Uludağ Pazarlama Satış ve Dağıtım A.Ş. İhracat Başarılarıyla Ödüllendirildi - Son Dakika

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