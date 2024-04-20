Uludağ İçececek Türk A.Ş. ve Erbak-Uludağ Pazarlama Satış ve Dağıtım A.Ş. İhracat Başarılarıyla Ödüllendirildi

Uludağ İçececek Türk A.Ş ve Erbak-Uludağ Pazarlana Satış ve Dağıtım A.Ş içecek endüstrisindeki ihracat başarılarından dolayı ödüllendirildi.
Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB) ile Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) tarafından düzenlenen İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'nde, Erbak- Uludağ Pazarlama Satış ve Dağıtım A.Ş. ile Uludağ İçecek Türk A.Ş. 2022 yılı ihracat rakamları sebebiyle Platin ve Altın İhracat Başarı kategorilerinde ödül alırken, 2023 yılı ihracatında da Uludağ İçecek Türk A.Ş. Platin İhracat Başarı kategorisinde ödüle layık görüldü. - BURSA
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Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, belediyenin destekleri ile atıl vaziyette bulunan beldenin verimli sulak arazilerinin yeniden canlanmaya başladığını belirterek Trabzon hurma fidanlarının dağıtıldığını açıkladı.
TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Erzurum'da Mart ayında 623 konut satışı gerçekleşti. İpotekli satışlarda 26. sırada yer alan Erzurum, diğer satış türleri kategorisinde ise 35. sırada yer aldı. İl, bölgesel konut satış performansı kaydında ise 2. sırada yer aldı.
DHMİ Genel Müdürlüğü, Kars Harakani Havalimanı'nın 2024 yılı Mart ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Mart ayında Kars Harakani Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği 46 bin 846 olarak gerçekleşti. Ayrıca, iç hatlarda 349 uçak iniş-kalkış yaparken, toplamda 409 ton yük taşındı. 2024 yılının ilk 3 ayında ise Kars Harakani Havalimanı'nda toplamda 163 bin 102 yolcu, bin 019 uçak ve bin 578 ton yük trafiği kaydedildi.
Giresun'da dünyanın en kaliteli tescilli fındığının üretildiği bölgede, fındığa ek gelir olarak salep üretimi yaygınlaştırılıyor. Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında 43 çiftçiye salep yumru dağıtımı yapıldı ve ilk hasat gerçekleştirildi. Mehmet Davut'a ait salep bahçesinde 1 metrekarelik alandan 1 kilo 670 gram gibi yüksek bir verim elde edildi.
Van Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir Odası Başkanı Yakup Örenci, mali müşavirlerin işlerini yapamaz duruma geldiğini belirterek, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın dijital sistemlerinin sorunsuz çalışması ve mali tatilin gerçek anlamda uygulanmasını talep etti. Örenci, ayrıca beyan bildiriminin sadeleştirilmesi ve muhasebe işlemlerinin uygulanabilir hale getirilmesini istedi.
Ardahan'ın Posof ilçesi, 36 milyon lira borcuyla gündemde. Belediye Başkanı Erdem Demirci, borcun karşılığı olmadığını ve şeffaf bir belediyecilik anlayışıyla yöneteceklerini söyledi.
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