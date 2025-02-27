Uludağ İçecek'in Yeni CEO'su Levent Kömür - Son Dakika
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Ekonomi

Uludağ İçecek'in Yeni CEO'su Levent Kömür

Uludağ İçecek\'in Yeni CEO\'su Levent Kömür

Levent Kömür, Uludağ İçecek'in CEO'su oldu. 1 Mart 2025'te göreve başlayacak.

27.02.2025 13:05
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Uludağ İçecek Türk A.Ş.'nin CEO'luk görevine deneyimli iş insanı Levent Kömür getirildi.

Uludağ İçecek'in sürdürülebilir büyüme stratejisine önemli katkılar sağlamaya hazırlanan Levent Kömür, 1 Mart 2025 tarihi itibarıyla göreve başlayacak. Uludağ İçecek CEO'luğu görevini Levent Kömür'e devreden Mete Öz ise başarısında büyük pay sahibi olduğu şirkete, Yönetim Kurulu'ndaki çalışmalarıyla katkı vermeye devam edecek. Uluslararası pazarlarda geniş yöneticilik deneyimine sahip Levent Kömür, 30 yılı aşkın kariyerinde tüketici ürünleri sektöründe önemli başarılara imza attı. Global şirketlerde üst düzey yönetici rollerinde bulunan Kömür, son olarak MeyIDiageo Genel Müdürü olarak görev yaptı. Levent Kömür, stratejik vizyonu, inovasyon odaklı yaklaşımı ve ekip kurma becerisiyle tanınıyor. Kömür yeni görevinde, Uludağ İçecek'in sürdürülebilir büyümesini hızlandırmayı, yenilikçi ürünlerle pazardaki konumunu güçlendirmeyi ve markanın uluslararası arenadaki etkisini artırmayı hedefliyor.

İş hayatındaki başarılarının yanı sıra, toplumsal cinsiyet eşitliği, sosyal adalet ve sürdürülebilirlik konularındaki hassasiyetiyle de tanınan Kömür, aynı zamanda TÜSİAD yönetim kurulu yedek üyesi ve Tarım, Gıda ve Hizmetler Yuvarlak Masa başkan yardımcılığı görevini de sürdürüyor. 2001 yılından bu yana Uludağ İçecek'te CEO olarak görevini sürdüren Mete Öz ise Yönetim Kurulu'ndaki çalışmalarıyla Uludağ İçecek'e katkı vermeye devam edecek. - BURSA

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Uludağ, Yaşam, CEO, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Uludağ İçecek'in Yeni CEO'su Levent Kömür - Son Dakika

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