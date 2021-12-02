Uludağ içecek Türkiye'nin en beğenilen içecek şirketi oldu
02.12.2021 17:09
Capital Dergisi'nin gerçekleştirdiği "Yılın En Beğenilen Şirketleri Araştırması"nın 2021 sonuçlarına göre Uludağ İçecek, "Alkolsüz İçecekler Kategorisi"ndeki tüm şirketler arasından 1. sıraya yükselerek 2021'in En Beğenilen Alkolsüz İçecek Şirketi" oldu.
Capital Dergisi'nin gerçekleştirdiği "Yılın En Beğenilen Şirketleri Araştırması"nın 2021 sonuçlarına göre Uludağ İçecek, "Alkolsüz İçecekler Kategorisi"ndeki tüm şirketler arasından 1. sıraya yükselerek 2021'in En Beğenilen Alkolsüz İçecek Şirketi" oldu. Uludağ içeçek adına yapılan açıklamada "Uludağ İçecek olarak; bizleri bu başarıya taşıyan herkese teşekkürlerimizi sunarız" denildi. - BURSA
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