Uludağ İhracatçı Birlikleri Mayıs Ayında 3,4 Milyar Dolar İhracat Yaptı - Son Dakika
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Ekonomi

Uludağ İhracatçı Birlikleri Mayıs Ayında 3,4 Milyar Dolar İhracat Yaptı

Uludağ İhracatçı Birlikleri Mayıs Ayında 3,4 Milyar Dolar İhracat Yaptı

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) tarafından geçen ay 3,4 milyar dolar ihracat yapıldığı bildirildi. Birliklerin yılın 5 ayındaki dış satımı ise geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 5 artarak 15,7 milyar dolar oldu.

04.06.2024 11:06
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Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) tarafından geçen ay 3,4 milyar dolar ihracat yapıldığı bildirildi.

UİB'den yapılan açıklamaya göre, mayıs ayında 3 milyar 397 milyon 148 bin dolar ürün ihraç eden birliklerin yılın 5 ayındaki dış satımı geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 5 artarak 15 milyar 713 milyon 833 bin dolar oldu.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) yurt dışına geçen ay 2 milyar 772 milyon 69 bin dolarlık ürün sattı. OİB'in ocak-mayıs dış satımı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 13 milyar 15 milyon 930 bin dolara ulaştı.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), mayısta 127 milyon 699 bin dolar ihracata imza attı. UTİB'in yılın 5 ayındaki dış satımı ise 560 milyon 642 bin dolar olarak gerçekleşti.

Mayıs ihracatı 89 milyon 965 bin dolar olan Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin ocak-mayıs dış satımı ise 393 milyon 960 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB) geçen ay 20 milyon 634 bin dolarlık ihracat kaydetti. UMSMİB, yılın 5 ayında 2023'ün aynı dönemine kıyasla ihracatını yüzde 28 artırarak 117 milyon 652 bin dolara yükseltti.

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), mayısta 9 milyon 830 bin dolar ihracat yaptı. UYMSİB'in 2024 Ocak-Mayıs ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 60 milyon 160 bin dolara çıktı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, "Birkaç aydır yatay seyreden ihracatımız, mayıs ayı ile birlikte yeniden yükselmeye başlamıştır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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