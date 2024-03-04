Uludağ İhracatçı Birlikleri Şubat Ayında 3 Milyar Dolarlık İhracat Gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Uludağ İhracatçı Birlikleri Şubat Ayında 3 Milyar Dolarlık İhracat Gerçekleştirdi

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB), şubat ayında 3 milyar 232 milyon 887 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. UİB'in ocak ve şubat aylarındaki ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 6 milyar 141 milyon 388 bin dolar oldu. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) şubat ihracatı 2 milyar 692 milyon 532 bin dolar olarak açıklandı. Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) ise şubat ayında 104 milyon 495 bin dolarlık ihracata imza attı. Diğer birliklerin de ihracat rakamları açıklandı.

04.03.2024 16:57  Güncelleme: 17:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uludağ İhracatçı Birliklerinin (UİB) şubat ayı ihracatının 3 milyar 232 milyon 887 bin dolar olarak gerçekleştiği bildirildi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, UİB, şubatta 3 milyar 232 milyon 887 bin dolarlık ihracata imza attı. UİB'in ocak ve şubat aylarındaki ihracatı ise geçen yılın ocak-şubat dönemine göre yüzde 10 artışla 6 milyar 141 milyon 388 bin dolar olarak gerçekleşti.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin (OİB) şubat ihracatı 2 milyar 692 milyon 532 bin dolar oldu. OİB'in ocak-şubat dönemi ihracatı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11'lik artışla 5 milyar 98 milyon 454 bin dolar olarak açıklandı.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), şubat ayında 104 milyon 495 bin dolarlık ihracata imza attı. UTİB'in yılın ilk iki ayındaki ihracatı ise 209 milyon 235 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Geçen ay 81 milyon 377 bin dolarlık ihracat yapan Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin (UHKİB) ocak-şubat ihracatı da 150 milyon 671 bin dolara ulaştı.

Şubatta, 21 milyon 655 bin dolar ihracat yapan Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliğinin (UMSMİB) ocak-şubat dönemi ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 42 milyon 16 bin dolar oldu.

Geçen ay 15 milyon 264 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği de (UYMSİB) ocak-şubat döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,6 artışla 31 milyon 875 bin dolarlık dış satıma imza attı.

UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve "diğer" başlığı altında listelenen sektörlerin Şubat 2024 ihracatı da 317 milyon 564 bin dolar olarak gerçekleşti.

Rakamları değerlendiren UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, "Uludağ İhracatçı Birlikleri olarak küresel ekonomideki gelişmelerle pazarlardaki riskleri ve talepleri yakından takip ediyoruz. Diğer taraftan ihracatı artırma yönündeki çalışmalarımız kapsamında sektörel ticaret heyetleri, sektör kurulu toplantıları gibi çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

İhracat, Uludağ, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Uludağ İhracatçı Birlikleri Şubat Ayında 3 Milyar Dolarlık İhracat Gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Malatya Kayısısı Fiyatları Kırmızı Et Fiyatlarını İkiye Katladı
    18:11 Malatya Kayısısı Fiyatları Kırmızı Et Fiyatlarını İkiye Katladı

    Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Malatya kayısısının fiyatının serbest piyasada kırmızı et fiyatlarını ikiye katlayarak bin TL'yi geçtiğini belirtti. Özcan, kuru kayısı fiyatlarında kısmi bir artış olduğunu ve market fiyatları ile üretim maliyetleri arasında ciddi bir fark olduğunu söyledi. Bu durumun tüketiciyi zor durumda bıraktığını vurgulayan Özcan, marketlerdeki kuru kayısı fiyatlarının 800 ila bin TL arasında olduğunu ifade etti ve daha sıkı bir denetim yapılması gerektiğini belirtti.

  • Çin, ABD'li Şirketler İçin Önemli Bir Yetenek ve İnovasyon Kaynağıdır
    18:08 Çin, ABD'li Şirketler İçin Önemli Bir Yetenek ve İnovasyon Kaynağıdır

    Çin'deki Amerikan Şirketler Derneği'nin yıllık Çin İş Ortamı Anketi'ne göre Çin, ABD'li şirketlerin küresel rekabet güçlerini artırmalarına yardımcı olan önemli bir yetenek ve inovasyon kaynağı olarak görülmektedir. Çin pazarının hayati önemi vurgulanırken, ABD'li işletmelerin Çin'e olan iyimserlikleri artmaktadır. Çin, ABD'li şirketlerin yatırım yapmak için ilk tercihleri arasında yer almaktadır ve ikili ilişkilerde olumlu bir eğilim gözlenmektedir.

  • BTSO, Litvanya'ya Ticaret Heyeti Programı Düzenledi
    18:06 BTSO, Litvanya'ya Ticaret Heyeti Programı Düzenledi

    Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), makine ve otomotiv yan sanayi sektörlerine yönelik yürütülen Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) projeleri kapsamında Litvanya'ya ticaret heyeti programı düzenledi. BTSO'nun öncülüğünde gerçekleştirilen programda, Bursalı firmalar Litvanya iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi. Heyet, Vilnius'ta düzenlenen ikili iş görüşmeleri ve Türkiye-Litvanya İş Forumu'na katıldı. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, programın başarılı bir şekilde tamamlandığını belirterek, ihracat odaklı büyüme yolculuğunda firmalara rehber olacaklarını ifade etti.

  • Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan işçiler maaş alamadıklarını belirtti
    17:50 Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan işçiler maaş alamadıklarını belirtti

    Mersin'in Gülnar ilçesinde bulunan Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan bir taşeron firmanın işçileri, 3 aydır maaş alamadıklarını ve zor durumda olduklarını yetkililere bildirdi. İşçiler, maaşlarını alamadıkları için kredi kartı ve borçlarını ödeyemediklerini, hatta evlerine ekmek alacak paralarının bile olmadığını ifade etti. İşçiler, sorunlarının çözümü için ilgili mercilerden destek beklediklerini belirtti.

  • İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu: 'Milletimize gidiyoruz ve en iyi çıkış yapan partisi olacağız'
    17:50 İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu: 'Milletimize gidiyoruz ve en iyi çıkış yapan partisi olacağız'

    İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Bitlis'e yaptığı ziyarette yaptığı açıklamada, Ahlat Belediyesinin İYİ Parti yönetimi altında olduğunu belirtti. Zorlu, ülkenin ekonomik sıkıntılarına dikkat çekerek, emeklilere seyyanen zam yapılması gerektiğini ve öğretmen atamalarının bir an önce açıklanması gerektiğini söyledi. Ayrıca, Zorlu, İYİ Parti'nin milletle bütünleşerek seçimin en iyi çıkış yapan partisi olacağını vurguladı.

  • Kazakistan Başbakanı Rusya'ya çalışma ziyareti gerçekleştirdi
    17:20 Kazakistan Başbakanı Rusya'ya çalışma ziyareti gerçekleştirdi

    Kazakistan'ın yeni Başbakanı Oljas Bektenov, Rusya'nın başkenti Moskova'ya çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Bektenov, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ile görüşerek, ticari ve ekonomik işbirliği konularını ele aldı. Ayrıca, kültür, eğitim, ulaştırma ve enerji gibi alanlarda ortak eylemler belirledi. İki ülke arasında birçok projenin faaliyete geçirildiğini ve işbirliğinin başarılı şekilde ilerlediğini aktaran Bektenov, Kazakistan ile Rusya'nın stratejik ortaklık ilkeleri doğrultusunda ilişkilerini güçlendirmeye devam edeceklerini belirtti.

  • Standart Altının Kilogram Fiyatı Yükseldi
    17:20 Standart Altının Kilogram Fiyatı Yükseldi

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 150 bin liraya çıktı. Altın piyasasında en düşük 2 milyon 150 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 186 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 1,3 artışla 2 milyon 150 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 2 milyon 122 bin liradan tamamlamıştı. KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 428 milyon 542 bin 955,97 lira, işlem miktarı ise 1.605,76 kilogram oldu. Diğer metallerde ise işlem gerçekleşmedi. Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ziraat Bankası, VakıfBank, Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi ve Bosphorus Bullion Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

  • Apple Türkiye, tüm ürünlerine zam yaptı
    17:18 Apple Türkiye, tüm ürünlerine zam yaptı

    Apple Türkiye, bugün tanıtılan yeni ürünleriyle birlikte tüm cihazlarına zam yaptı. Son zamla birlikte Apple'ın en pahalı telefonu konumunda olan iPhone 15 Pro Max 1 TB'nin fiyatı ise 99 bin 999 TL'den 107 bin 999 TL'ye çıktı.

  • Sinop'un Boyabat ilçesinde kapalı sistem su iletim hattı kurulacak
    17:13 Sinop'un Boyabat ilçesinde kapalı sistem su iletim hattı kurulacak

    Sinop'un Boyabat ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında kapalı sistem su iletim hattı kurulacak. Proje tamamlandığında 5 bin 700 dekarlık tarımsal alan basınçlı sulama sistemiyle sulanabilecek.


17:18 Apple Türkiye, tüm ürünlerine zam yaptı Apple Türkiye, tüm ürünlerine zam yaptı
15:39 Erdoğan ikramiye müjdesi verecek mi Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği Kabine toplantısı sona erdi Erdoğan ikramiye müjdesi verecek mi? Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği Kabine toplantısı sona erdi
14:17 BBP lideri Mustafa Destici’nin makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı BBP lideri Mustafa Destici'nin makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı
13:04 Marketteki etiket tartışması karakolda bitti Marketteki etiket tartışması karakolda bitti!
17:24 Cristiano Ronaldo’nun emekli olacağı tarihi sevgilisi verdi Cristiano Ronaldo'nun emekli olacağı tarihi sevgilisi verdi
17:23 Afganistan’da 4 kişi donarak hayatını kaybetti Afganistan'da 4 kişi donarak hayatını kaybetti
17:03 Lüks otomobilde tabancayla poz veren sosyal medya fenomeni gözaltına alındı Lüks otomobilde tabancayla poz veren sosyal medya fenomeni gözaltına alındı
16:50 Ataşehir’de patlayan tankede can kaybı arttı Ataşehir'de patlayan tankede can kaybı arttı
16:28 Arda Güler, Real Madrid’den Milan’a transfer oluyor Arda Güler, Real Madrid'den Milan'a transfer oluyor
16:13 Yazar Mustafa Kasadar’ın oğlunu öldürüp dondurucuya koymuştu Birkaç kelimeyle savundu Yazar Mustafa Kasadar'ın oğlunu öldürüp dondurucuya koymuştu! Birkaç kelimeyle savundu
16:11 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan 16 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan 16 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı
14:25 Tek öğrencili devlet okulu Hem öğretmenlik yapıyor hem de arkadaşlık Tek öğrencili devlet okulu! Hem öğretmenlik yapıyor hem de arkadaşlık
14:23 Müstehcen sahnesiyle olay yaratan Hafsanur Sancaktutan: Oyunculuk cesaret işidir Müstehcen sahnesiyle olay yaratan Hafsanur Sancaktutan: Oyunculuk cesaret işidir
14:06 Fiyatlar artınca vatandaş Et ve Süt Kurumu önünde kuyruk oldu Fiyatlar artınca vatandaş Et ve Süt Kurumu önünde kuyruk oldu
13:59 Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın İstanbul Güngören’deki seçim çalışmasında yaşanan ’kaçak çay’ diyaloğu Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın İstanbul Güngören'deki seçim çalışmasında yaşanan 'kaçak çay' diyaloğu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2024 18:15:33. #1.12#
SON DAKİKA: Uludağ İhracatçı Birlikleri Şubat Ayında 3 Milyar Dolarlık İhracat Gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement