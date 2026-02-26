Uludağ Kış Turizmi Yurt Dışında Tanıtıldı - Son Dakika
Uludağ Kış Turizmi Yurt Dışında Tanıtıldı

Uludağ Kış Turizmi Yurt Dışında Tanıtıldı
26.02.2026 17:11
THY ve TGA işbirliğiyle Uludağ, yurt dışındaki içerik üreticilerine tanıtıldı.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve Türk Hava Yolları (THY) işbirliğiyle hayata geçirilen kış turizmi tanıtım çalışmaları kapsamında, yurt dışından gelen içerik üreticilerine Uludağ tanıtıldı.

"Greetings From Türkiye With Turkish Airlines" projesi kapsamında ABD, Kanada, Meksika, Brezilya, İspanya ve Arjantin'den içerik üreticileri kış turizmini deneyimlemek üzere Uludağ'a geldi, dijital platformlar için içerik üretti."

Aynı zamanda Birleşik Krallık'tan gelen tur operatörü firmalarının temsilcileri de Uludağ'da ağırlanarak destinasyonun ürün çeşitliliği, erişilebilirliği ve kış turizmi olanakları hakkında kapsamlı bilgi aldı.

Uludağ Alan Başkanı Candemir Zoroğlu ile TGA yetkililerinin de katıldığı program kapsamında gerçekleştirilen sunum ve temaslarda Uludağ'ın mevcut altyapısı, turizm kapasitesi ile uluslararası pazarlardaki konumlanma potansiyeli ele alındı.

THY Londra Ofisi'nden programa katılan yetkililer, Bursa ve Uludağ'daki programın, Birleşik Krallık pazarı açısından son derece değerli olduğunu bildirdi.

Yetkililer, Uludağ'ın kış sporları altyapısı, Bursa'nın turizm çeşitliliği ve İstanbul ile birlikte sunulabilen güçlü seyahat kurgusunun katılımcılar üzerinde oldukça olumlu bir izlenim bıraktığını, program boyunca ortaya çıkan memnuniyetin ve kurulan temasların ilerleyen dönemde somut işbirliklerine zemin hazırlayabileceğini vurguladı.

Kaynak: AA

Türk Hava Yolları, Birleşik Krallık, Etkinlikler, Ekonomi, Türkiye, Turizm, Uludağ, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Uludağ Kış Turizmi Yurt Dışında Tanıtıldı - Son Dakika

