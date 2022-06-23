Ulusal Çay Konseyi Başkanı Erdoğan, TBMM'ye sunulan Çay Kanunu Teklifini değerlendirdi - Son Dakika
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Ulusal Çay Konseyi Başkanı Erdoğan, TBMM'ye sunulan Çay Kanunu Teklifini değerlendirdi

23.06.2022 19:02

Ulusal Çay Konseyi Başkanı Mehmet Erdoğan, TBMM'ye sunulan Çay Kanunu Teklifini değerlendirdi.

Ulusal Çay Konseyi Başkanı Mehmet Erdoğan, TBMM'ye sunulan Çay Kanunu Teklifini değerlendirdi.

Erdoğan, Rize Ticaret Borsası'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan Çay Kanunu teklifi içerisinde yer alan "yaş çay fiyatının konsey tarafında değerlendirmesi" görüşünün kendilerine ait olmadığını belirtti.

Ulusal Çay Konseyi'ne yaş çay taban fiyatının belirlenip ilan edilmesi görevinin verildiğini ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok net söylüyorum, ne bizim talebimizdir ne de biz üzerimize böyle bir mükellefiyet alacak kadar ve bu tepkilerin kamuoyundan geleceğini bilerek bunu yapacak kadar küçük düşünceler içerisinde olmadık. Talebimiz, yerelin görüşü alınsın, Bakanlık veya gerekli kurum bunun açıklamasını yapsın. 'Ulusal Çay Konseyi yaş çay fiyatını belirler açıklar.' maddesinin 'Ulusal Çay Konseyi tarafların görüşlerini alarak referans olabilecek fiyat önerisini Bakanlığa gönderir. İlgili kurum yasal fiyatını buna göre belirler açıklar.' maddesi ile değiştirilmesini istiyoruz. Bunu net olarak söyledik."

Erdoğan, çayın koruma altına alınarak milli ürün statüsüne sokulması gerektiğini kaydederek, "Başından beri çabamızı bu şekilde veriyoruz. Çayı konuşacaksak, çayın bölgenin menfaatini konuşacaksak lütfen siyasi rozetlerimizi ve kimlik rozetlerimize dışarıda bırakarak konuşalım.

Desteklemeye çalışalım, olmaması gereken bir şey varsa bunun olmaması gerektiğini söyleyelim ama genel olarak yapılmaya çalışılan bir şeyi, düzeltilmeye çalışılan bir şeyi ille de yererek, kötüleyerek bir 10 yıl daha o yaşadığımız dönemlerin yaşanmasına mahal vermeyelim. Yarın, konuşan insanlar 'Çaya kanun gerekli.' diyecekler. Gelin bugün doğrusunu yapalım." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ulusal Çay Konseyi Başkanı Erdoğan, TBMM'ye sunulan Çay Kanunu Teklifini değerlendirdi - Son Dakika

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