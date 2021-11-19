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Ulusal Süt Konseyi, çiğ süt tavsiye satış fiyatını revize etmek için toplanacak - Son Dakika

Ulusal Süt Konseyi, çiğ süt tavsiye satış fiyatını revize etmek için toplanacak

19.11.2021 11:54
Ulusal Süt Konseyi, çiğ süt tavsiye satış fiyatını revize etmek için toplanacak

Ulusal Süt Konseyi, süt üretim maliyetlerindeki artışa işaret ederek, çiğ süt tavsiye satış fiyatının yeniden belirlenmesi için sektör toplantısı düzenleneceğini bildirdi.

Ulusal Süt Konseyi, süt üretim maliyetlerindeki artışa işaret ederek, çiğ süt tavsiye satış fiyatının yeniden belirlenmesi için sektör toplantısı düzenleneceğini bildirdi.

Ulusal Süt Konseyinden yapılan açıklamada, belirli dönemlerde çiğ süt üretim maliyetinin hesaplanması ve gerektiğinde ilan edilmesinin Konseyin ana görevlerinden olduğu anımsatıldı.

Düzenli olarak hesaplanan çiğ süt üretim maliyetlerinin Ulusal Süt Konseyi internet sitesinde yayımlanarak, Tarım ve Orman Bakanlığına iletildiği ifade edilen açıklamada, son dönemde yem fiyatlarında yaşanan artışla çiğ süt üretim maliyetlerinin yükseldiğine işaret edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Maliyetlerdeki artışla geliri azalan üreticimizin bin bir emekle ürettiği sütün tavsiye satış fiyatı Konseyimizce önümüzdeki günlerde revize edilecektir. İçinde bulunduğumuz bu zor dönemi üreticilerimizin feraseti, süt sanayicilerimiz ve kamunun desteğiyle hep birlikte aşacağımıza olan inancımız tamdır. Konseyimizin kuruluş yapısı gereği üreticilerimiz ve sanayicilerimizin katılımıyla ve Tarım ve Orman Bakanlığımızın desteği ve gelecek olan bilgiler çerçevesinde en kısa zamanda bir sektör toplantısı düzenlenecek ve yeni tavsiye fiyat ilan edilecektir."

Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ulusal Süt Konseyi, çiğ süt tavsiye satış fiyatını revize etmek için toplanacak - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Ulusal Süt Konseyi, çiğ süt tavsiye satış fiyatını revize etmek için toplanacak - Son Dakika
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