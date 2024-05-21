Ulusal Uzay Mevzuatı Konferansı Eskişehir\'de düzenlenecek

Ekonomi

Uzay Keşif Topluluğu (UKET) Derneği ve Eskişehir Anadolu Üniversitesince düzenlenecek "Ulusal Uzay Mevzuatı Konferansı" 24 Mayıs'ta Eskişehir'de gerçekleştirilecek.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Anadolu Üniversitesi'nde organize edilecek etkinlik, "Dünyadaki Gelişmeler, Türkiye için Öneriler" ana başlığıyla yapılacak.

Konferansta, uluslararası ve ulusal uzay hukukundaki güncel tartışmalar, uzay araçlarının fırlatılması, uzay faaliyetlerinin sürdürülebilirliği ve uzay araçlarının tesciliyle ilgili mevzuat ele alınacak.

Konunun uzmanları, "uzay hukuku" konusunu tartışacaklar. Ayrıca Türkiye'nin dünyadaki gelişmelerdeki yeri ile "Ulusal Uzay Mevzuatı"nın oluşturulmasının gerekliliği üzerinde durulacak.

Türkiye'deki uzay çalışmalarına çeşitli konularda destek veren UKET Derneği ve Anadolu Üniversitesinin işbirliğinin genç hukukçuların uzay alanındaki çalışmalarını hızlandırması amaçlanıyor.