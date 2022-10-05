Benzine Yıl Başından Bu Yana 34. Kez Zam Geldi: Benzinin Litre Fiyatı 62 Kuruş, Motorininki İse 1 Lira 10 Kuruş Arttı

Uluslararası akaryakıt fiyatlarındaki artış ve TL'deki değer kaybı, pompa fiyatına yansımaya devam ediyor. Benzinin litre fiyatına 62 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 10 kuruş zam geldi. Zamlar, bugün itibarıyla pompa fiyatına yansıdı. Bu artışla birlikte benzin, yılın başından bu yana 34'üncü kez zamlanmış oldu.

Bugünden geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 62 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 10 kuruş zam yapıldı. Zammın ardından İstanbul Avrupa yakasında benzinin litre fiyatı ortalama 19,85 liraya, motorinin litre fiyatı ise 24,21 liraya yükseldi.

BENZİNE OCAK AYINDAN BU YANA 34 KEZ ZAM GELDİ

Bu arada, 1 Ocak 2022'deki fiyatı 12,91 lira olan benzinin fiyatı, art arda gelen zamlarla 14 Haziran 2022'de 28,46'ya kadar çıktı. Daha sonra petrolün varil fiyatındaki düşüşe paralel indirimlerle benzinin litre fiyatı, 3 Eylül itibariyle 18,66'ya kadar geriledi. Ardından yeniden yükselişe geçen benzinin fiyatı, bugün itibariyle 19,85'e çıktı. Benzin yıl başından bu yana 34 kez zamlanmış oldu.