Uluslararası Bankacılık Kongresi - Son Dakika

Uluslararası Bankacılık Kongresi, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve bazı üniversitelerin işbirliğinde, ulusal ve uluslararası kapsamda akademisyenlerin ve bankacılık sektörü temsilcilerinin katılımıyla 6-7 Ekim 2022 tarihlerinde düzenlenecek.

TBB'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilecek kongre çevrim içi olarak yapılacak.

Kongre, üniversitelerle bankacılık sektörü arasındaki bağları güçlendirmek, finans sektöründeki güncel gelişmeler ve akademik çalışmalar hakkında TBB üyelerini bilgilendirmek amacıyla başlatılan "Sektör-Akademi" iş birliği çalışmaları kapsamında hayata geçiriliyor. Kongreye tebliğ sunarak veya dinleyici olarak katılım sağlanabilecek. Katılımcı tebliğleri hakem değerlendirmesi akabinde uygun bulunmaları halinde çeşitli yayınlarda yer alabilecek.

Açıklamaya göre, bankacılık, finans, sigortacılık, sermaye piyasaları, risk yönetimi, banka muhasebesi, pazarlaması, denetimi, hukuku gibi benzeri konulardaki tebliğlerin bildiri özetlerinin 30 Haziran 2022 tarihine kadar bilim kuruluna gönderilmesi gerekiyor.