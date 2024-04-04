Uluslararası Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Araç Trafiğine Kapatılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Uluslararası Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun yapılacağı 28 Nisan'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün araç bağlantısına kapalı olacağı duyuruldu.
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ???????TC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 28 Nisan Pazar günü "59. Uluslararası Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu 8. Etabı"nın yapılacağı belirtildi.
Paylaşımda, 59. Uluslararası Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu 8. Etabı nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Avrupa-Anadolu istikametinde tahmin olarak 11.00-11.45 saatlerinde, Anadolu-Avrupa yönünde ise 12.30-13.15 saatlerinde araç bağlantısına kapalı olacağı ifade edildi.
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Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen projeler kapsamında, 24 milyon lira bütçeli 415 ton tohumun dağıtımı için 'Tohum Temin Töreni' düzenlendi. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, tarımın önemine vurgu yaparak, çiftçilere desteklerin sürdürüleceğini belirtti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki heyetle birlikte Hurdacılar Sanayi Sitesi'ni ziyaret ederek yangında hasar gören işletmeleri ziyaret etti. Bakan Işıkhan, işçi kardeşlerimize ve işverenlerimize geçmiş olsun dileklerini iletti ve can kaybı olmamasını temenni etti. Ayrıca, yangından etkilenen Ankaralı hemşehrilerimize ve bölge esnafına geçmiş olsun dileklerini iletti.
Mersin İl Koordinasyon Kurulu, Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 2024 yılında yürütülen projelerin durumunu değerlendirdi. Toplamda 516 projenin bulunduğu ilde, projelerin toplam tutarı 159 milyar 285 milyon 792 bin TL olarak belirlendi. Tarım, eğitim, ulaştırma-haberleşme, turizm, enerji, sağlık, imalat, konut ve diğer kamu hizmetleri sektörlerinde gerçekleştirilen projelerin durumu da açıklandı.
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından 2024 Yılı Turizme yönelik Teknik Destek Programı kapsamında Karabük'ten desteklenecek 4 proje için imza töreni düzenlendi. Törene BAKKA Yönetim Kurulu Başkanı Vali Mustafa Yavuz ve yararlanıcı kurum temsilcileri katıldı. Projeler arasında 'Eğitim Kenti Karabük'ün Eğitim Mirası' projesi, 'Yenice Ihlamur Balı AB ile Buluşuyor' projesi, 'Safranbolu Doğa Rotası' projesi ve 'Mantar Ekoturizmi Danışmanlığı' projesi yer alıyor. Vali Mustafa Yavuz, imzalanan projelerin şehirler ve ülke için hayırlı olmasını diledi.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Adana'da okul arazisinde mor lahana ve bakla yetiştirerek hasat yaptı. Ayrıca ayçiçeği tohumu da eken öğrenciler, tarım uygulamalarıyla donanımlı hale geldi. Okul müdürü ve ilçe milli eğitim müdürü de öğrencilerin başarısını ve tarım alanındaki çalışmalarını övdü.