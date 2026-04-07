Uluslararası Ekonomi Zirvesi Sapanca'da - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uluslararası Ekonomi Zirvesi Sapanca'da

07.04.2026 11:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ekonomi, siyaset ve savunma alanından isimler Sapanca'da 9-12 Nisan'da toplanacak.

Ekonomi, siyaset, savunma ve iş dünyasından çok sayıda isim, 9-12 Nisan'da Sapanca'daki Uluslararası Ekonomi Zirvesi'nde bir araya gelecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, bu yılki teması, "Büyük Dönüşüm: Dayanıklı ve Sürdürülebilir Bir Küresel Sisteme Geçişin Pusulası" olarak belirlenen zirve, Capital, Ekonomist, Start Up ve CEOLife dergileri tarafından, 9-12 Nisan'da Sapanca'da düzenlenecek.

Etkinliğin açılış konuşmasını, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yapması bekleniyor.

Zirvede yeni yatırım modelleri, yatırımlar, ekonomideki yeni dengeler, yapay zeka, yeni tüketici alışkanlıkları, yeni dünya düzeni ve riskler ele alınacak. Etkinlik kapsamında düzenlenecek panellerde ekonomi, siyaset, savunma ve iş dünyasından çok sayıda isim, görüşlerini dile getirecek. Birleşik Krallık Eski Dışişleri ve Maliye Bakanı Lord Philip Hammond'ın ve Danimarka Eski Başbakanı Helle Thorning-Schmidt özel konuk konuşmacı olarak katılacağı panellerde, dünyadaki jeopolitik gerilimlerin küresel ekonomiye yansımaları değerlendirilecek.

Zirve kapsamında 12 panel gerçekleştirilecek.

Etkinlikte, 12 panel yapılması planlanıyor. Söz konusu paneller, şu başlıklarda gerçekleştirilecek:

"Özel Konuk Konuşmacı: Jeopolitik Parçalanma Çağında Global Ekonominin Geleceği", "Global Ekonomide Yeni Dengeler ve Türkiye", "Küresel Ticarette Değişen Dengeler ve Türkiye İçin Yol Haritası", "Liderlerin Gelecek Vizyonu", "Yapay Zeka İş Yaşamını ve Sektörleri Nasıl Değiştirecek?", "Çoklu Krizler Çağında Yeni Dünya Düzeni ve Riskler", "Özel Konuk Konuşmacı: Jeopolitik Gerilimler ve Yeni Dünya Düzeni", "Milyar Dolarlık Şirket Yolculuğu: Türkiye'de Unicorn Olmanın Dinamikleri", "Teknoloji Çağında Yeni Tüketici ve Trendler", "Dijital Dönüşüm Liderleri: Geleceğin Şirketini İnşa Edenler", "Yeni Yatırım Modelleri Stratejiler ve Fırsatlar", "Gelecek İçin Liderlik: İnsan, Kültür, Veri ve Teknoloji Odaklı Yönetim."

Teknoloji, Siyaset, Savunma, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Uluslararası Ekonomi Zirvesi Sapanca'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 12:33:43. #7.12#
SON DAKİKA: Uluslararası Ekonomi Zirvesi Sapanca'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.