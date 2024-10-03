Uluslararası Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Uluslararası Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı

Bakan Yumaklı, 14. Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması'nda 14 eser ödüllendirildi.

03.10.2024 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 14. Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması'nda heyecanlı bekleyişin son bulduğunu bildirerek, "İlk defa uluslararası katılıma açık hale getirilen yarışmada, 14 eser ödül almakla birlikte 120 eser de sergilenmek üzere seçildi." ifadesini kullandı.

Yumaklı, sosyal medya hesabından 14. Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması'nın sonuçlanmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Birbirinden değerli 8 bin 776 eserin yer aldığı yarışmada heyecanlı bekleyişin son bulduğuna işaret eden Yumaklı, "İlk defa uluslararası katılıma açık hale getirilen yarışmada, 14 eser ödül almakla birlikte 120 eser de sergilenmek üzere seçildi. Kadrajıyla tarımdaki bereketi, ormandaki nefesi ve insandaki emeği bizlere yansıtan tüm fotoğraf sanatçılarımızı tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yıl 1988 katılımcı yer aldı

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, yarışma, tarımın, ormanın, toprağın ve suyun önemine ilişkin duyarlılığı artırmak amacıyla düzenleniyor.

Bakanlık bünyesindeki Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının DenizBank desteğiyle düzenlediği "Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması" bu yıl uluslararası boyuta taşınarak 14. Uluslararası Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması (UTOİFY) adıyla icra edildi.

Başvuruları, 9 Eylül'de sona eren yarışma, "Genel", "Çiftçi", "Öğrenci", "Tarım ve Orman Bakanlığı Çalışanları", "DenizBank Çalışanları" ve bu yılın konusu "Üretimin ve Üreticinin Yüzyılı" olmak üzere 6 farklı kategoride gerçekleştirildi.

Katılımcılar, tarım, hayvancılık, orman, toprak, su, su ürünleri, gıda ve muhafazası, her türlü tarım hareketliliğinin işlenmesi, üretici, çiftçi, çoban, köylü ve köy yaşamına dair faaliyetleri konu alan eserlerle yarıştı.

Yarışmaya bu yıl 1988 katılımcı 8 bin 776 eserle katıldı.

Seçici kurul, 17 Eylül'de Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı'nda toplanarak ödül alan ve sergilemeye layık görülen eserleri belirledi.

Seçici kurul tarafından 13 eser ödüle layık bulunurken, 120 eser de sergilenmek üzere seçildi. Ayrıca bir eser de Bakan Yumaklı tarafından "Bakan Özel Ödülü"ne layık görüldü.

AA çalışanları da ödüle layık görüldü

Yarışmada Anadolu Ajansının (AA) 4 çalışanı da ödül aldı. AA çalışanları Beytullah Eles, Özgen Beşli, Ahmet Aslan ve Nevzat Yıldırım da eserleriyle çeşitli kategorilerde ödül kazandı.

Yarışmanın ödül töreni de ilerleyen günlerde gerçekleştirilecek.

Seçici kurul

Yarışmanın seçici kurulunda Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Bülent Kahraman Çolakoğlu, Fotoğraf Sanatçısı ve Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyon Üyesi Reha Bilir, Savaş Muhabiri Coşkun Aral, Fotoğraf Sanatçısı Mehmet Arslan Güven, Anadolu Ajansı Görsel Haberler Direktörü Fırat Yurdakul, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ozan Bilgiseren, Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Işık Sezer, Foto Muhabiri Ümit Bektaş, Kameraman ve Fotoğraf Sanatçısı Sabri Savcı, DenizBank Tarım Bankacılığı Pazarlama Grup Müdürü Canan Aytekin, Bağımsız Jüri Üyesi Perihan Yücel ve Görsel Danışman Serkan Turaç yer aldı.

Yarışmada ödüle layık görülenlerin listesi şöyle:

Eser SahibiEser İsmiEserin Çekildiği ÜlkeÖdülü
Kyaw Zay Yar LinFishes SellinBurmaBirincilik Ödülü
Thirumalai Ganesh Sheerapathi OasisBirleşik Arap Emirlikleriİkincilik Ödülü
Elena Kononova Reindeer RideRusyaÜçüncülük Ödülü
Beytullah Eles Acı YolTürkiyeUlusal Birincilik Ödülü
Özgen Beşli Buz BalıkçısıTürkiyeUlusal İkincilik Ödülü
Nevzat Yıldırım Süpürgeci ZanaatkarlarTürkiyeUlusal Üçüncülük Ödülü
Mehmet Şah DenizKüçük Çoban KızTürkiyeBakan Özel Ödülü
Ender PekşenKapyaTürkiyeTarım ve Orman Bakanlığı Çalışanları Ödülü
Meral KayaYem HazırlamaTürkiyeDenizBank Çalışanları Ödülü
Adil EmektarSalçalık DomatesTürkiyeÇiftçi-Üretici Ödülü
Sude ÖzdemirYaylacıTürkiyeÖğrenci Ödülü
Ahmet AslanLale VaktiTürkiyeTema "Üretimin ve Üreticinin Yüzyılı" Ödülü
Filiz UzunismailSürünün YolculuğuTürkiyeOrman: Geleceğe Nefes Ödülü
Haluk SargınSürü ve MendereslerTürkiye1313: Suya Vefa Ödülü

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanı, Kültür Sanat, Çiftçilik, Ekonomi, Güncel, Sanat, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Uluslararası Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:20 Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu’nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu'nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı
12:55 Putin’in kameralarla takip ettirdiği Rus vatandaşları sokağa beyaz maskeyle çıkmaya başladı Putin'in kameralarla takip ettirdiği Rus vatandaşları sokağa beyaz maskeyle çıkmaya başladı
12:51 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyonda 2025’in ikinci yarısında tek haneye ulaşacağız Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyonda 2025'in ikinci yarısında tek haneye ulaşacağız
12:30 Türkiye sınırına dayanırlar mı Milli Savunma Bakanlığı’ndan İsrail’e gözdağı Türkiye sınırına dayanırlar mı? Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'e gözdağı
07:47 Ürdün’den İran ve İsrail’e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız Ürdün'den İran ve İsrail'e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız
19:22 RAMS Başakşehir, Rapid Wien’e 2-1 mağlup oldu RAMS Başakşehir, Rapid Wien'e 2-1 mağlup oldu
18:55 İsrail durmuyor, bu kez Suriye’ye saldırdı İsrail durmuyor, bu kez Suriye'ye saldırdı
18:51 Okan Buruk, Acun Ilıcalı’yı takipten çıkardı Okan Buruk, Acun Ilıcalı'yı takipten çıkardı
18:27 İsrail’den tehdit: Orta Doğu’da herhangi bir yeri vurabiliriz İsrail'den tehdit: Orta Doğu'da herhangi bir yeri vurabiliriz
18:17 İstanbul Boğazı’nın son hali dehşete düşürdü İstanbul Boğazı'nın son hali dehşete düşürdü!
18:09 Depremde 19 kişiye mezar olan apartmanın sakinleri olacakları 20 yıl önce görmüş: Bizi bu fırından kurtarın Depremde 19 kişiye mezar olan apartmanın sakinleri olacakları 20 yıl önce görmüş: Bizi bu fırından kurtarın
18:04 Bankalar Birliği borcunu sıfırlayan Trabzonspor’un hisselerinin satılacağı iddia edildi Bankalar Birliği borcunu sıfırlayan Trabzonspor'un hisselerinin satılacağı iddia edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2024 13:40:10. #1.13#
SON DAKİKA: Uluslararası Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement