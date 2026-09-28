Uluslararası Girişimcilik Forumu 17 yıl sonra İstanbul'da yeniden düzenlendi - Son Dakika
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Uluslararası Girişimcilik Forumu 17 yıl sonra İstanbul'da yeniden düzenlendi

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Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy yerleşkesinde 22. Uluslararası Girişimcilik Forumu'na ev sahipliği yaptı. 17 yıl sonra yeniden İstanbul'da düzenlenen forumda yapay zekanın girişimcilere kapasite artışı sağlayabileceği, etik sorumluluğun ise insanda kalması gerektiği vurgulandı.

Özyeğin Üniversitesi, yapay zekanın iş dünyası, girişimcilik ekosistemleri, etik, kapsayıcılık ve çalışanların iyi olma hali üzerindeki etkilerinin ele alındığı 22. Uluslararası Girişimcilik Forumu'na (IEF) ev sahipliği yaptı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, üniversitesinin Çekmeköy yerleşkesinde "Yapay Zeka Çağında Girişimcilik, Değerler ve İyi Olma Hali" temasıyla düzenlenen forum, akademisyenleri, girişimcileri, iş dünyası temsilcilerini ve politika yapıcıları bir araya getirdi.

Forumun küratörlüğünü IEF Kurucusu Prof. Jay Mitra ile Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Girişimcilik Programı Başkanı Dr. Ahmet Murat Fiş üstlendi.

Forumdaki panellerde yapay zekanın girişimcilere pazar araştırması, yatırımcı ve iş ortağı bulma, sunum ve belge hazırlama gibi alanlarda kapasite artışı sağlayabileceği değerlendirilirken, nihai karar ve etik sorumluluğun insanda kalması gerektiği görüşü aktarıldı.

Girişimcilik ekosistemlerinin dijital bağlantıların yanı sıra güven, karşılıklılık ve sürdürülebilir insan ilişkilerine dayandığı, bu nedenle yapay zekanın insan etkileşiminin yerini bütünüyle alamayacağı belirtildi.

Forumda ayrıca yapay zekanın girişimcilik fırsatlarına etkisi, bireysel ve kurumsal iyi olma hali, girişimcilikte kapsayıcılık ve toplumsal cinsiyet, teknolojik ve ekonomik belirsizliklere uyum, girişimcilik etiği ve değerler ile toplumsal iyi olma hali ve girişimcilik ekosistemleri ele alındı.

Program kapsamında katılımcılar, İTÜ ARI Teknokent'i de ziyaret ederek Türkiye'deki teknoloji ve girişimcilik ekosistemi ile girişimcilere yönelik destekler hakkında bilgi aldı.

Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Latin Amerika ve Asya'da 2001'den bu yana konferans ve çalıştaylar düzenleyen IEF, bugüne kadar 13 ülkede ve 5 bölgede 5 binden fazla katılımcıyı bir araya getirdi. İstanbul'da ilk kez 2009'da düzenlenen forum, 17 yılın ardından yeniden kentte gerçekleştirildi.

"Çalışanlar kapsamlı yeniden yetkinlik kazanma programlarıyla desteklenmeli"

Açıklamada forumun açılışındaki görüşlerine yer verilen Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Barış Tan, girişimciliğin üniversitenin kuruluşundan bu yana kurumsal yaklaşımının önemli bir parçası olduğunu belirtti.

Üniversitenin 15 bin mezununun bugüne kadar yaklaşık 800 girişim kurduğunu aktaran Tan, "yapay zeka stratejilerinin araştırma kapasitesinin artırılması", "yapay zekanın 200'ün üzerinde derse entegre edilmesi", 30 büyük şirketle işbirliği yapan "ÖzÜ Yapay Zeka Platformu'nun geliştirilmesi" ile "iyi olma hali ve eşitlik alanındaki çalışmaların güçlendirilmesi" olmak üzere dört eksende ilerlediğini kaydetti.

5F World ve Honeywell Automation India Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı Ganesh Natarajan da yapay zekanın girişimcilik açısından oluşturduğu fırsatlar, çalışma hayatı ve toplumsal yapı üzerindeki etkilerini ele aldı.

Natarajan, üretken ve otonom yapay zeka uygulamalarının hızla yaygınlaştığına dikkati çekerek, mevcut işlerin yüzde 90-95'inin otomasyona konu olabileceği öngörüsünde bulundu.

Bu dönüşümün özellikle güçlü sosyal güvenlik ağlarına sahip olmayan toplumlarda önemli sonuçlar doğurabileceğini belirten Natarajan, şirketlerin yapay zekayı mevcut süreçlerine eklemekle yetinmeyerek organizasyonlarını yeniden ele almaları gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA
Yapay ZekaTeknolojiİstanbulEkonomiEğitimSon Dakika

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