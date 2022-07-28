Turkcell Vadi'de Yıldızlı Geceler kapılarını Candan Erçetin'le açıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Turkcell Vadi'de Yıldızlı Geceler kapılarını Candan Erçetin'le açıyor

28.07.2022 17:02
Turkcell Vadi'de Yıldızlı Geceler kapılarını Candan Erçetin'le açıyor

Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) tarafından düzenlenen IPRA Golden World Awards'ta 3 altın ödül kazanan Turkcell Vadi'de Yıldızlı Geceler, Candan Erçetin'le başlıyor.

Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) tarafından düzenlenen IPRA Golden World Awards'ta 3 altın ödül kazanan Turkcell Vadi'de Yıldızlı Geceler, Candan Erçetin'le başlıyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en genç açık hava sahnesi Turkcell Vadi, dünyanın en saygın halkla ilişkiler ödülü IPRA Golden World Awards'ta tek projeyle 3 altın ödül birden kazandı.

Dünya çapında birçok projenin yarıştığı ödül programında Turkcell Vadi, etkinlik kategorisi, sanat ve iletişim kategorisi ile sponsorluk kategorisinde ödüle layık görüldü.

Turkcell Yıldızlı Geceler konserleri, bu yıl 29 Temmuz'da Candan Erçetin'le başlıyor

Verilen bilgiye göre, müzikseverler için bir yaz klasiğine dönüşen Turkcell Yıldızlı Geceler konserleri, bu yıl 29 Temmuz'da Candan Erçetin'in performansıyla başlayacak ve Vadistanbul, SM Production & Atlantis Yapım iş birliğiyle Turkcell Vadi'de gerçekleştirilecek.

7 Ağustos'a kadar art arda 10 konserin yapılacağı Turkcell Yıldızlı Geceler'de müzikseverler Candan Erçetin, MaNga, Fatma Turgut, Haluk Levent, Berkay, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Öykü Gürman, Oğuzhan Koç, Kenan Doğulu ve Sertab Erener ile müzik dolu anlar yaşayacak.

Turkcell Yıldızlı Geceler konserlerinin biletlerini ayrıcalıklar dünyası Platinum üyeleri yüzde 25 indirimli, Türkiye'nin dijital müzik platformu fizy kullanıcıları ise yüzde 20 indirimli satın alabiliyor.

Platinum ve fizy uygulamalarından erişilebilen indirim kodlarıyla biletler www.biletix.com'dan kolayca alınabiliyor.

Kapsayıcı ve sosyal fayda gözeten bir etkinlik alanı tasarlandı

Engelli bireylerin de engelsiz bir müzik keyfi deneyimleyebildiği Turkcell Vadi'de, bu amaçla mekana özel giriş kapısı, AVM içerisinde bulunan engelli otoparkından tekerlekli sandalye hizmeti ve görme engelliler için sarı kılavuzun yanı sıra fiziksel engelliler için sahne önünde özel izleme alanı bulunuyor.

Etkinlikler için gelen görme engelli bireyler, sesli betimleme sağlayan Hayal Ortağım uygulaması entegrasyonuyla Turkcell Vadi'de yönünü ve yerini kolayca bulabiliyor.

Ayrıca alanda yer alan geri dönüşüm otomatında plastik ve alüminyum atıklar toplanıyor.

YORUMLAR
500
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, TGA'nın ilk 6 aylık faaliyetlerini değerlendirdi ve yeni hedeflerini açıkladı Açıklaması Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, TGA'nın ilk 6 aylık faaliyetlerini değerlendirdi ve yeni hedeflerini açıkladı Açıklaması Sungurlu'da üretilen karavanlar yoğun talep görüyor Sungurlu'da üretilen karavanlar yoğun talep görüyor
Kaynak: AA

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Halkla İlişkiler, Candan Erçetin, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Turkcell Vadi'de Yıldızlı Geceler kapılarını Candan Erçetin'le açıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:53 Formula 1'de 4 kez dünya şampiyonu olan Vettel emekli olacağını açıkladı
16:25 Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyesi Ömer Temelli tüm görevlerinden istifa etti
16:03 ABD basınının gündemine oturdu! Başkan Joe Biden'ın birkaç saat arayla çekilen iki görüntüsü arasındaki fark kafa karıştırdı
15:58 Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev yenilgisini yorumlayan Serhat Akın'dan ilginç sözler: Büyü var
15:57 Demet Akalın'dan köpeği ezdiği için sınır dışı edilecek olan yabancı uyruklu şüpheliye küfür
15:45 Beklentilerin tam tersi oldu! Küçülen ABD ekonomisi resesyona girdi
15:36 Ümit Özdağ'dan gençlere tehlikeli seçim günü çağrısı: Anne ve babanızı ikna edemezsiniz eve kilitleyin, oy kullanamasınlar
15:39 CHP Gençlik Kolları'nın 'provokasyon' iddiasına Savcı Sayan'dan yanıt: Kılıçdaroğlu'nu çay içmeye bekleriz
15:17 Aşırı sıcaktan bitkin düşen leylekler tedavi altına alındı
15:11 Ukrayna sözcüsü, gol yedikten sonra "Vladimir Putin" tezahüratı yapan Fenerbahçe taraftarına tepki gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 17:02:49. #1.12#
SON DAKİKA: Turkcell Vadi'de Yıldızlı Geceler kapılarını Candan Erçetin'le açıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement