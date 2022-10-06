Fitch, İngiltere'nin kredi notu görünümünü "negatif"e çevirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Fitch, İngiltere'nin kredi notu görünümünü "negatif"e çevirdi

06.10.2022 01:00
Fitch, İngiltere'nin kredi notu görünümünü "negatif"e çevirdi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, İngiltere'nin kredi notunu "AA-" olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü "durağan"dan "negatif"e çevirdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, İngiltere'nin kredi notunu "AA-" olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü "durağan"dan "negatif"e çevirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, İngiltere ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Açıklamada, İngiltere'nin kredi notunun "AA-" olarak teyit edildiği, kredi notu görünümünün ise "durağan"dan "negatif"e çevrildiği bildirildi.

Ülkede yeni hükümetin ekonomik stratejisinin bir parçası olarak açıklanan mali paketin orta vadede mali açıklarda önemli bir artışa neden olacağı belirtilen açıklamada, İngiltere'de ortalama enflasyonun 2022'de yüzde 8,9'a yükselmesinin ardından 2024'te kademeli olarak yüzde 4'e düşmesinin tahmin edildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Enerji tarifesi desteğine ve teklif edilen vergi indirimlerine rağmen ekonominin 2023'te daralacağını tahmin ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

YORUMLAR
500
Avrupa borsaları düşüşle kapandı Avrupa borsaları düşüşle kapandı Bakan Akar, İngiltere'ye gitti Bakan Akar, İngiltere'ye gitti
Kaynak: AA

Fitch Ratings, England, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fitch, İngiltere'nin kredi notu görünümünü 'negatif'e çevirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:55 Adana'da onlarca güvercin yanarak öldü! Sahiplerinin hali ise yürek parçaladı
00:32 Araç sahiplerine üzücü haber! Akaryakıta dünden sonra bugün de zam geldi
00:28 Son seçim anketinden dikkat çeken sonuç! 5 ilimizden sadece 1 tanesinin tercihi farklı oldu
23:45 Bakan Bilgin, merakla beklenen EYT düzenlemesiyle ilgili yol haritasını canlı yayında açıkladı
23:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın restinden sonra Yunanistan'dan hamle! Olası bir operasyona karşı yeni bir önlem alıyorlar
23:26 İçişleri Bakanı Soylu, eski yardımcısı Muhterem İnce'nin AYM üyeliğine seçilmesi hakkında yorum yaptı
23:12 "Benim Adım Cafer" sözleriyle bir döneme damga vuran çocuk yıllar sonra ortaya çıktı!
23:03 Merakla beklenen memur ve emekli zammı oranı hakkında uzman isimden açıklama geldi!
22:57 Oyuncu Berna Laçin'den "Genelev mi işletiyorsun?" sorusuna gündem olacak cevap: İş başvurusunda bulunacaksın galiba
21:45 Şişli'de feci olay! Polis memuru emniyet binasında intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2022 04:20:37. #1.13#
SON DAKİKA: Fitch, İngiltere'nin kredi notu görünümünü "negatif"e çevirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement