Ülkede yeni hükümetin ekonomik stratejisinin bir parçası olarak açıklanan mali paketin orta vadede mali açıklarda önemli bir artışa neden olacağı belirtilen açıklamada, İngiltere'de ortalama enflasyonun 2022'de yüzde 8,9'a yükselmesinin ardından 2024'te kademeli olarak yüzde 4'e düşmesinin tahmin edildiği aktarıldı.

Kaynak: AA

Fitch Ratings, England, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Fitch, İngiltere'nin kredi notu görünümünü 'negatif'e çevirdi - Son Dakika

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