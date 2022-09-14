Fitch 2022 yılı büyüme tahminini küresel ekonomi için düşürdü, Türkiye için yükseltti - Son Dakika
Üye Girişi

Fitch 2022 yılı büyüme tahminini küresel ekonomi için düşürdü, Türkiye için yükseltti

14.09.2022 21:36
Fitch 2022 yılı büyüme tahminini küresel ekonomi için düşürdü, Türkiye için yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel ekonomiye ilişkin 2022 yılı büyüme beklentisini yüzde 2,9'dan yüzde 2,4'e düşürdü.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel ekonomiye ilişkin 2022 yılı büyüme beklentisini yüzde 2,9'dan yüzde 2,4'e düşürdü.

Fitch, Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'nun eylül sayısını "Arz Şokları ve Enflasyon Dünya Ekonomisini Sert Bir Şekilde Vuruyor" başlığıyla yayımladı.

Raporda, Avrupa'daki gaz krizinin, yüksek enflasyonun ve küresel çapta para politikası sıkılaşmasındaki keskin hızlanmanın ekonomik beklentilere ağır bir darbe indirdiği kaydedildi.

Küresel ekonomiye ilişkin büyüme tahminlerinin düşürüldüğü raporda, dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 2,4, 2023'te yüzde 1,7 ve 2024'te yüzde 2,8 büyümesinin beklendiği bildirildi.

Fitch, haziran ayında açıkladığı tahminlerinde küresel ekonominin 2022'de yüzde 2,9, 2023 ve 2024'te yüzde 2,7'şer büyüyeceğini öngörmüştü.

Avro Bölgesi ve ABD için resesyon beklentisi

Raporda, Avro Bölgesi ve İngiltere'nin bu yılın sonlarında resesyona girmesinin, ABD'nin de 2023 ortalarında hafif bir resesyon yaşamasının beklendiğine işaret edildi.

ABD ekonomisinin 2022 yılı büyüme tahmininin yüzde 2,9'dan yüzde 1,7'ye çekildiği belirtilen raporda, ülkenin 2023 yılı büyüme beklentisinin ise yüzde 1,5'ten yüzde 0,5'e indirildiği aktarıldı. ABD'nin 2024 yılı büyüme beklentisinin ise yüzde 1,3'ten yüzde 1,7'ye çıkarıldığı bildirildi.

Raporda, Avro Bölgesi ekonomisinin 2022 yılı büyüme tahmininin yüzde 2,6'dan yüzde 2,9'a çıkarıldığı kaydedildi. Daha önce 2023'te yüzde 2,1 büyümesi beklenen Avro Bölgesi ekonomisinin gelecek yıl yüzde 0,1 daralmasının beklendiği belirtilen raporda, bölge ekonomisinin 2024 yılı büyüme tahmini ise yüzde 2,1'den yüzde 2,3'e çıkarıldı.

Çin ekonomisinin büyüme tahminleri de aşağı yönlü revize edildi

Raporda, Çin ekonomisinin toparlanmasının ise Kovid-19 salgınına karşı uygulanan karantina önlemleri ve gayrimenkul sektöründeki çöküş nedeniyle sınırlandığı aktarıldı.

Raporda, Çin ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahminin yüzde 3,7'den yüzde 2,8'e düşürüldüğü, 2023 yılı beklentisinin de yüzde 5,3'ten yüzde 4,5'e çekildiği belirtildi. Çin ekonomisinin 2024 yılı büyüme tahmininin ise yüzde 5'ten yüzde 4,7'ye indirildiği kaydedildi.

Türkiye'nin 2022 yılı büyüme tahmini yükseltildi

Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerin de yer aldığı raporda, ülke ekonomisinin güçlü tüketim ve ihracat artışıyla bu yılın ikinci çeyreğinde güçlü bir şekilde büyüdüğü bildirildi.

Raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 5,2, 2023 ve 2024'te yüzde 2,9'ar büyümesinin beklendiği kaydedildi.

Fitch, haziran ayında yaptığı tahminlerde, Türkiye'nin bu yıl yüzde 4,5, 2023'te yüzde 3 ve 2024'te yüzde 2,9 büyüyeceğini öngörmüştü.

Politika faizleri beklenenden çok daha hızlı artıyor

Raporda, yüksek ve kalıcı enflasyonun yükselen kısa vadeli enflasyon beklentilerinin ve sıkı işgücü piyasalarının ABD Merkez Bankası (Fed), İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) son aylarda daha şahinleşmesine neden olduğu da aktarıldı.

Politika faizlerinin beklenenden çok daha hızlı arttığı belirtilen raporda, Fed'in yıl sonuna kadar faiz oranını yüzde 4'e çıkarmasının ve 2023 boyunca orada tutmasının, ECB'nin yeniden finansman oranını aralık ayına kadar yüzde 2'ye yükseltmesinin ve BoE'nin faizi Şubat 2023'e kadar 3,25'e çıkarmasının beklendiği kaydedildi.

YORUMLAR
500
Fahrettin Altun'un 'Küresel Kaos Çağında İstikrarlaştırıcı Bir Güç: Türkiye' kitabı Azerbaycan'da yayımlandı Fahrettin Altun'un 'Küresel Kaos Çağında İstikrarlaştırıcı Bir Güç: Türkiye' kitabı Azerbaycan'da yayımlandı Türkiye'de klinik çalışmaları süren kanser hücre tedavisinin ABD'den gelen sonuçları umut verdi Türkiye'de klinik çalışmaları süren kanser hücre tedavisinin ABD'den gelen sonuçları umut verdi
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Fitch Ratings, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fitch 2022 yılı büyüme tahminini küresel ekonomi için düşürdü, Türkiye için yükseltti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:27 İlk günde 700 binden fazla kişi başvurdu! Sosyal konut projesinde evlerin teslim edileceği tarih belli oldu
21:24 Beşiktaşlı Josef de Souza tepkilerin ardından yeni bir paylaşım yaptı: Tanrı'ya her gün şükrediyorum
21:15 Aydın'da akılalmaz olay! Pompalı tüfekle rastgele ateş açıp 2'si çocuk 16 kişiyi yaraladı
21:01 Hadise ve Mehmet Dinçerler boşanıyor! İddiaları doğruladı
20:52 Rusya lideri Putin'in en yakın müttefiki Lukaşenko, Avrupa ile dalga geçti: Yeter ki ısınabilsinler
20:51 Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş'in yırtmaçlı paylaşımı tam not aldı
20:48 Galatasaray'ın Icardi'ye ödeyeceği maaş Fransa'nın gündeminde: Çaresizce piyasaya sundular
20:29 Alacak verecek meselesiymiş! Sedat Peker'in evine düzenlenen saldırıyla ilgili emniyetten açıklama geldi
20:19 Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'ndan Fatih Terim açıklaması: Bizimle birlikte olacak
19:46 Hull City'nin kötü gidişi taraftarı çıldırttı! Acun Ilıcalı'nın Türk teknik adamı göreve getireceği iddia edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2022 21:36:45. #1.11#
SON DAKİKA: Fitch 2022 yılı büyüme tahminini küresel ekonomi için düşürdü, Türkiye için yükseltti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement