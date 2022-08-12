Fitch: Küresel tedarik zinciri baskılarındaki son iyileşme cesaret verici - Son Dakika
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Fitch: Küresel tedarik zinciri baskılarındaki son iyileşme cesaret verici

12.08.2022 17:48
Fitch: Küresel tedarik zinciri baskılarındaki son iyileşme cesaret verici

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel tedarik zinciri üzerindeki baskılarda yaşanan son iyileşmelerin cesaret verici olduğunu, baskıların hafiflemesinin enflasyonun düşürülmesine yardımcı olacağı bildirdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel tedarik zinciri üzerindeki baskılarda yaşanan son iyileşmelerin cesaret verici olduğunu, baskıların hafiflemesinin enflasyonun düşürülmesine yardımcı olacağı bildirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, navlun ücretleri düştükçe, teslimat süreleri azaldıkça, liman tıkanıklıkları hafifledikçe ve sipariş birikmeleri azaldıkça küresel tedarik zinciri aksamalarının gevşemeye başladığı kaydedildi.

Açıklamada, bu durumun gelecek döneme yönelik daha düşük temel mal enflasyonu beklentisini artırdığı aktarıldı.

Küresel tedarik zinciri baskılarındaki son iyileşmelerin cesaret verici olduğu vurgulanan açıklamada, tedarik zinciri baskılarının hafiflemesinin temel mal enflasyonunun düşürülmesine yardımcı olacağı ifade edildi.

Açıklamada, navlun fiyatlarının Eylül 2021'den bu yana bazı rotalarda yüzde 70'e kadar düştüğü belirtilerek, kargo taşımacılığının ise 122 gün yerine 90 gün sürdüğü bildirildi.

ABD limanlarındaki tıkanıklığın da Kasım 2021'den bu yana yüzde 80'e yakın düştüğüne dikkat çekilen açıklamada, son imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin sipariş yığılmalarının daha hızlı temizlendiğini ve tedarikçi teslimat sürelerinin hızla düştüğünü gösterdiği belirtildi.

Açıklamada, yarı iletken sıkıntısının da hafiflemeye başladığına dair belirtiler olduğu aktarıldı.

Çin'in "Sıfır Kovid-19" politikası göz önüne alındığında tedarik zincirine yönelik risklerin devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, bunun Çin'in ihracat kabiliyetinde yeni aksamalara neden olabileceği kaydedildi.

Açıklamada, Avrupa'daki enerji sıkıntısının da endüstriyel tedarik zincirlerini etkileyebileceği ifade edildi.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Fitch Ratings, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fitch: Küresel tedarik zinciri baskılarındaki son iyileşme cesaret verici - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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