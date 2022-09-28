FED'den gelen şahin mesajlar ve küresel resesyon endişeleri sonrası yatırımcılar güvenli liman olarak gördükleri dolara yoğun talep gösterdi. Yatırımcıların bu hamlesi ise değerli metallerde değer kaybına neden oldu.
Dolardaki güçlü yükseliş emtia piyasalarını geri çekilmeye zorladı. Diğer değerlerin baskı altına alınması sonrası ons altın fiyatları 1621 dolara kadar geriledi.
Spot altın fiyatları doların yükselmesine ara vermesi sonrasında yüzde 1,2'ye varan artış kayedetti. St. Louis Fed Başkanı James Bullard'ın enflasyonun daha fazla faiz artışıyla ele alınması gereken "ciddi bir sorun" olduğu yönündeki uyarılarını yeniledi. Diğer FED başkanlarından gelen faiz artırım mesajları doların yeniden artışa geçmesine ve altının düşmesine neden oldu.
Yurtiçinde de altın fiyatları düşüşe geçti. Ons altındaki tarihi düşüşle beraber gram altın değer kaybederek 963 lira oldu. Çeyrek altın 1625 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını 6468 lira oldu.
Son Dakika › Ekonomi › Altında düşüş grafiği devam ediyor! Gramı 963 lira oldu - Son Dakika