Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu Kayıtları Sona Eriyor

Ekonomi

Vestel, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin işbirliğiyle bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceği "Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu"nun kayıtları 11 Ekim'de sona erecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vestel'in, üretim üssü Vestel City'nin bulunduğu Manisa'da yerel halkı spor yapmaya teşvik etmek amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte düzenlediği Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu, bu yıl 20 Ekim Pazar günü üçüncü kez gerçekleştirilecek.

Manisa'nın sembolik ve tarihi yapılarından Hükümet Konağı önünden başlayacak maratona katılım için son başvuru tarihi 11 Ekim.

Avrupa'nın tek alan üzerinde kurulu en büyük fabrikalarından Vestel City'den geçecek Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu kapsamında, 5, 10 ve 21 kilometrelik koşulara ek olarak 19 Ekim'de 500 metrelik çocuk koşusu da düzenlenecek.

Maratona Türkiye ve değişik ülkelerden birçok sporcu katılacak.