Umman'dan İlk Uçak Bursa'ya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Umman'dan İlk Uçak Bursa'ya geldi

17.06.2022 00:58
Umman'dan İlk Uçak Bursa'ya geldi

Türkiye Umman ilişkileri açısından önemli olan uçak seferleri başladı.

Türkiye Umman ilişkileri açısından önemli olan uçak seferleri başladı. Umman'dan ilk heyet Bursa'ya geldi.

Umman Maskat havaalanından Bursa Yenişehir Havaalanına gelen 216 kişilik heyet Bursa'ya geldi. Gelen heyetin turizmin yanı sıra iş görüşmeleri de yapacağı belirtildi.

Bursa Milletvekili Mustafa Esgin'in girişimleri sonucu Umman'dan Bursa Yenişehir Havaalanına 216 kişiden oluşan ilk turist kafilesi geldi Bundan sonra haftada üç gün Umman'dan Yenişehir havaalanına geliş ve gidiş seferleri düzenlenecek.

Umman'dan Yenişehir Havaalanına gelen turistleri Yenişehir Kaymakamı Rahmi Köse, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik, Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın ve beraberindeki heyet karşıladı.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, "Yenişehir için önemli bir gün öncelikle başta Bursa Milletvekilimiz Mustafa Esgin'e Bursa Valimiz Yakup Canbolat'a Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yurt içi uçuşlarımız devam ederken bugünde Salı, Perşembe, Cumartesi günleri yurt dışı Umman seferlerimiz başladı. İlçemize ülkemize bu yeni seferlerin hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik, "Tarihiyle kültürüyle turizmiyle, evliyalar şehri Bursa'mızda bizlerde kendilerini ağırlamaktan dolayı mutluluk duyuyoruz" dedi.

İlçe Kaymakamı Rahmi Köse, "Haftanın üç günü Umman'dan Yenişehir'imize sefer düzenlenmesinden duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Bu seferlerin iki ülke arasındaki dostluğun gelişmesine katkı sağlamasını temenni ediyorum" dedi.

Salamair Hava yolları şirketi Ceo ve kaptanı Mohammed Ahmed, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bizlerin buraya gelmesinde büyük emekleri olan Bursa Milletvekili Mustafa Esgin'e özellikle teşekkür etmek istiyorum. Haftada üç gün seferlerimiz olacak. Her şey için çok teşekkür ederiz" dedi. - BURSA

YORUMLAR
500
Yenişehir'e yeni baraj yapılacak Yenişehir'e yeni baraj yapılacak Bursa'nın ilk hac kafilesi yola çıkıyor Bursa'nın ilk hac kafilesi yola çıkıyor
Kaynak: İHA

Mustafa Esgin, Yenişehir, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Umman'dan İlk Uçak Bursa'ya geldi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:53 Arınç'la tokalaşmadı iddiasına Kılıçdaroğlu'ndan görüntülü kanıt
00:37 14 yaşındaki kız çocuğunun taciz edildiği iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı
00:23 Akaryakıta bir zam daha! Motorine 80 kuruş zam geldi
00:16 Dünyaca ünlü futbolcunun hesabını ele geçiren korsanlar Fatih Terim ve Galatasaray paylaşımları yaptı
23:49 Ankara'da sanayi sitesinde çıkan yangın paniğe neden oldu
00:01 İsveç'te terör örgütü PKK propagandası yapıldı! Belediye binasına terör örgütü PKK sembolleri yansıttılar
23:44 polise yumruk atan DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in fezlekesi Meclis Başkanlığı'na ulaştı
23:29 Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner'den Bülent Arınç'a tepki: İsmini duymak istemiyoruz, yeter artık
23:25 Binlerce vatandaş Manga, Fatma Turgut ve Sefo'nun konseri için uzun kuyruklar oluşturdu
22:39 Ali Dağı'ndan atlayış yaptıktan sonra havada çarpışan iki paraşütçü yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 01:08:23. #1.11#
SON DAKİKA: Umman'dan İlk Uçak Bursa'ya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement