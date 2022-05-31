Un fiyatlarına yüzde 53 zam geliyor! Ekmeğin fiyatı 5 TL'yi geçecek - Son Dakika
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Un fiyatlarına yüzde 53 zam geliyor! Ekmeğin fiyatı 5 TL'yi geçecek

31.05.2022 18:03
Un fiyatlarına yüzde 53 zam geliyor! Ekmeğin fiyatı 5 TL'yi geçecek

Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği Avrasya Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, un fiyatları üzerindeki TMO'nun sınırlamasının yarından itibaren kalkacağını ve çuvalı 260 TL olan unun artık mevcut piyasa fiyatları göz önüne bulundurulduğunda kaba bir hesapla 400 TL civarında satılacağını açıkladı. Fırıncılar sadece una gelen zammı ekmek fiyatlarına yansıtsalar dahi önümüzdeki günlerde en kötü hesapla ekmeğe yüzde 53 zam gelecek. Böylece ekmek fiyatı 5 TL'nin üzerine çıkacak.

Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği (IAOM) Avrasya Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, un fiyatlarına ilişkin açıklamada bulundu. Ulusoy çuvalı 260 TL olan unun 31 Mayıs'tan sonra ortalama olarak 400 TL olacağını ifade etti. Böylece un çuvalının fiyatı yüzde 53.8 oranında artmış olacak. Bu gelişme önümüzdeki günlerde ekmeğe zam olarak yansıyabilir. Fırıncılar sadece una gelen zammı ekmeğe yansıtmış olsalar dahi fiyat artışı yüzde 53 olacak. Bu da ekmeğin fiyatının 5 TL'nin üzerine çıkacağını gösteriyor.

"TAAHHÜT BUGÜN SON BULUYOR"

Bloomberg HT canlı yayınında konuşan Ulusoy, TMO'nun regülasyonun son bulması ile fiyatlarda artış olacağını belirterek, "Toprak Mahsulleri Ofisi'nden tahsis edilen buğday karşılığı verilen taahhüt bugün itibarıyla son buluyor. Yani, 31 Mayıs itibarıyla un sanayicilerinin bu ürünleri 260 TL eden satma taahhüdü son buluyor. TMO'nun yaptığı açıklamalar ve piyasa oyuncularının da beklentisi sezonda böyle bir uygulama olmayacağı yönünde. Ton başına 3600 TL'lik fiyatta 260 TL'ye denk gelen un çuvalı, bugün Borsalarda işlem gören fiyatları baz alarak yaptığımız hesaplamalarımıza göre kabaca 400 TL'ye çıkacak" ifadelerini kullandı.

"YIKICI SONUÇLAR DOĞURABİLİR"

Reuters'ta yer alan rapora göre, Türkiye'de gıda fiyatlarında 2020 yılından bu yana yüzde 136 yükseliş yaşandı. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sonrası kırılan tedarik zinciri fiyatları desteklerken analistler, "Buğday ithalatının neredeyse yarısını Ukrayna ve Rusya'dan yapan birçok ülke için yıkıcı sonuçlar doğurabilir" diyerek uyarıda bulundu.

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Son Dakika Ekonomi Un fiyatlarına yüzde 53 zam geliyor! Ekmeğin fiyatı 5 TL'yi geçecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Un fiyatlarına yüzde 53 zam geliyor! Ekmeğin fiyatı 5 TL'yi geçecek - Son Dakika
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