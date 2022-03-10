Un ve Yem Değirmenciliği Fuarı kapılarını açtı - Son Dakika

Un ve Yem Değirmenciliği Fuarı 9'uncu kez kapılarını açtı. Un, yem, irmik, pirinç, mısır, bulgur değirmen makinaları ve bakliyat, makarna, bisküvi üretim ekipmanlarının en yeni teknolojilerinin sergilendiği fuara, 82 ülkeden ise binlerce ziyaretçinin katılması bekleniyor.

Pandemi sürecinde gıda güvenliği ve erişilebilirliğinin öneminin artmasıyla dikkatleri üzerine çeken un, yem, irmik, pirinç, mısır, bulgur değirmen makinaları ve bakliyat, bakarna, bisküvi üretim ekipmanlarının en yeni teknolojileri, 82 ülkeden binlerce ziyaretçinin katılacağı Un ve Yem Değirmenciliği Fuarı'nda sergileniyor. Fuar, 10-12 Mart 2022 tarihlerinde arasına kadar devam edecek.

"Hububat ve yem değirmenciliği sektörünün uluslararası fuarı" sloganıyla sektörün dünyadaki en önemli temsilcilerini bir araya getirecek olan fuar, Türkiye, Almanya, Çin, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve İtalya başta olmak üzere çeşitli ülkelerden yaklaşık 100 katılımcıya ve 500 markaya ev sahipliği yapacak.

Fuara katılanlar arasında Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Güneydoğu Un Sanayicileri Derneği (GUSAD) Onursal Başkanı Erhan Özmen,Tahıl ve Bakliyat İşleme Teknolojileri, Depolama ve Analiz Sistemleri Derneği (TABADER) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Bayram, Türk Hollanda Dostluk Derneği (TÜHOD) Başkanı Edip Aktaş gibi isimler yer aldı.

"Ülkemizdeki tarım kapasitesini daha iyi değerlendirmemiz gerekiyor"

İhracatçılara ciddi anlamda kredi sağladıklarını ifade eden Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Pandemi bizlere gıdanın ve sahip olduğumuz değerlerin bizlere ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gösterdi. Ülkemizdeki tarım kapasitesini daha iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Tarım ve gıdaya olan ihtiyacın dünyada büyük bir talep olduğunu görüyoruz. Bu yüzden gıda ve tarıma iyi yerlere getirmemiz gerekiyor. Ülkemizin geleceğine ve dinamikliğine güveniyoruz. Bu güvenle de çok büyük başarılar gerçekleştiriyoruz. Fuar yapmak her zaman zordur. Önemli olan bunun sonucunu güzel bir şekilde almak. Yapılan her işin sonu ülkemize bir kazançtır. Bizde bunların değerlendirmesini sizlerden bekliyoruz" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL