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'un yeni nesil teknolojik cihaz portföyü hızla genişliyor - Son Dakika

'un yeni nesil teknolojik cihaz portföyü hızla genişliyor

06.01.2022 10:52
'un yeni nesil teknolojik cihaz portföyü hızla genişliyor

Vodafone, yeni teknolojiye sahip ürünleri portföyüne katmaya devam ediyor.

Vodafone, yeni teknolojiye sahip ürünleri portföyüne katmaya devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone, müşterilerine dijital dünyada kazandıran fırsatlar sunuyor.

"Yeni nesil teknolojilerin yeni nesil operatörü" mottosuyla en yeni teknolojiye sahip ürünleri portföyüne katmayı sürdüren Vodafone, yeni nesil kulaklık, hoparlör, akıllı bileklik, nesnelerin interneti ve akıllı saat kategorilerinde ürün ve marka çeşitliliğini artırırken, yeni kategorilerle de portföyünü sürekli genişletiyor.

Oyun ve hobi, sağlık ve bakım, küçük ev ürünleri ve akıllı ev ürünleri kategorilerine özel ürünler sunan Vodafone, yeni nesil teknolojik cihaz kategorisinde her geçen gün büyüyor.

30 markanın 250'nin üzerinde teknolojik cihazı

Portföyünde yaklaşık 30 markanın 250'nin üzerinde teknolojik cihazını bulunduran Vodafone, özel fiyatlarla akıllı ampul, priz, fritöz ve güvenlik kamerası gibi akıllı ev ürünlerini 12 ayda ödeme kolaylığıyla müşterilerine sunuyor.

Vodafone bu kapsamda, akıllı ev ürünleri kategorisinde son zamanlarda yoğun talep gören Xiaomi mi Smart Air Fryer yağsız fritöz modelini operatör kanalında ilk sunan firma oldu. Ürün, 12 ayda ödeme kolaylığı ve Vodafone'a özel fiyatı ile hem mağazalardan hem de online kanallardan satın alınabiliyor.

Xiaomi mi Smart Air Fryer yağsız fritöz; yiyeceklerin içindeki yağı, 360 derece ısıtılmış hava sirkülasyonu yoluyla iyice kızartıyor. Böylece daha az yağlı ve daha lezzetli yemekler pişirmek mümkün oluyor.

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Vodafone, Xiaomi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'un yeni nesil teknolojik cihaz portföyü hızla genişliyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: 'un yeni nesil teknolojik cihaz portföyü hızla genişliyor - Son Dakika
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