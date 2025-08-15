ÜNİ-PER-SEN'in Eylemi: Sorunlar Giderilsin - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

ÜNİ-PER-SEN'in Eylemi: Sorunlar Giderilsin

15.08.2025 16:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÜNİ-PER-SEN, Bakanlık önünde eylem yaparak toplu sözleşme sorunlarına dikkat çekti.

Üniversite İdari Personel Sendikası (ÜNİ-PER-SEN) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde eylem yaptı.

ÜNİ-PER-SEN Sendikası tarafından 8. Dönem Toplu Sözleşme çerçevesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde eylem gerçekleştirildi. Üniversite idari personelinin sorunlarına değinilen eylemde, Sendika Başkanı İbrahim Güzel açıklamalarda bulundu.

Burada konuşan Güzel, 8. Dönem Toplu Sözleşmede kamu çalışanlarının sorunlarına çözüm üretilmesi gerektiğini ifade ederek, "Toplu sözleşme görüşmelerinin bugün 18'inci günü. Verilen teklif ortada. Genel zam kısmında zerre kadar mesafe kat edilmediği gibi diğer sorunlar ve iş konularında özel sorunlarda da en küçük adım atılmamış. Üniversite idari personelinin tayin sistemi nerede? 3600 ek gösterge nerede? Yardımcı hizmetler sınıfı nerede? Memur emeklileri erede? Değerli kamuoyuna buradan soralım" diye konuştu.

Güzel, taban maaşı artış içermeyen, enflasyon üstü zam öngörmeyen, sorunlara çözüm üretilmeyen tüm tekliflerin kabul edilmemesi gerektiğini aktararak, "Görünen itibariyle Merkez Bankası tahminleriyle eş güdümlü teklifler gelecek, uzlaşma uzlaşamadık denecek, hakem heyeti denecek, hakem heyeti de son teklifi onaylayıp geçecek. Aynı senaryoyu izlemekten bıktık. Anladık, uzlaşma olmayacak. O zaman hakem heyetine de gidilmesin. Kamu çalışanlarının mali ve sosyal hakları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde belirlensin diyoruz" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İbrahim Güzel, Politika, Ekonomi, Sendika, Eğitim, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ÜNİ-PER-SEN'in Eylemi: Sorunlar Giderilsin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Süper Lig’den düşen takım FIFA tarihine geçti Süper Lig'den düşen takım FIFA tarihine geçti
Mehmetçik, Pakistan Kurtuluş Günü geçit töreninde yürüdü Mehmetçik, Pakistan Kurtuluş Günü geçit töreninde yürüdü
Tekirdağ’da yasağa uyulmayan denizde can pazarı yaşandı: 2 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp Tekirdağ'da yasağa uyulmayan denizde can pazarı yaşandı: 2 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp
Beşiktaş’ın UEFA Konferans Ligi’ndeki rakibi belli oldu Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Murat Kapki’nin savcılık ifadesi olay Sözleri Mücahit Birinci’yi zora sokacak Murat Kapki'nin savcılık ifadesi olay! Sözleri Mücahit Birinci'yi zora sokacak
Eski Bolu Belediyespor Başkanı Abdullah Onur Tutuklandı Eski Bolu Belediyespor Başkanı Abdullah Onur Tutuklandı
İsrail basını: ABD Başkanı Trump gelecek ay Tel Aviv’i ziyaret edebilir İsrail basını: ABD Başkanı Trump gelecek ay Tel Aviv'i ziyaret edebilir
Berke Özer, Lille’e transfer oldu İşte bonservis bedeli Berke Özer, Lille'e transfer oldu! İşte bonservis bedeli
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 6 tutuklama İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 6 tutuklama
Sakarya’da trafikte dehşet anları Çekiç, sopa ne varsa kullandılar Sakarya'da trafikte dehşet anları! Çekiç, sopa ne varsa kullandılar

15:46
Ankara’da okul servislerine yüzde 30 zam
Ankara'da okul servislerine yüzde 30 zam
16:44
5 ilde orman yangını, alevler yerleşim yerlerine kadar ulaştı
5 ilde orman yangını, alevler yerleşim yerlerine kadar ulaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2025 16:58:22. #7.11#
SON DAKİKA: ÜNİ-PER-SEN'in Eylemi: Sorunlar Giderilsin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.