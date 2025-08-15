ÜNİ-PER-SEN'in Eylemi: Sorunlar Giderilsin

Üniversite İdari Personel Sendikası (ÜNİ-PER-SEN) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde eylem yaptı.

ÜNİ-PER-SEN Sendikası tarafından 8. Dönem Toplu Sözleşme çerçevesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde eylem gerçekleştirildi. Üniversite idari personelinin sorunlarına değinilen eylemde, Sendika Başkanı İbrahim Güzel açıklamalarda bulundu.

Burada konuşan Güzel, 8. Dönem Toplu Sözleşmede kamu çalışanlarının sorunlarına çözüm üretilmesi gerektiğini ifade ederek, "Toplu sözleşme görüşmelerinin bugün 18'inci günü. Verilen teklif ortada. Genel zam kısmında zerre kadar mesafe kat edilmediği gibi diğer sorunlar ve iş konularında özel sorunlarda da en küçük adım atılmamış. Üniversite idari personelinin tayin sistemi nerede? 3600 ek gösterge nerede? Yardımcı hizmetler sınıfı nerede? Memur emeklileri erede? Değerli kamuoyuna buradan soralım" diye konuştu.

Güzel, taban maaşı artış içermeyen, enflasyon üstü zam öngörmeyen, sorunlara çözüm üretilmeyen tüm tekliflerin kabul edilmemesi gerektiğini aktararak, "Görünen itibariyle Merkez Bankası tahminleriyle eş güdümlü teklifler gelecek, uzlaşma uzlaşamadık denecek, hakem heyeti denecek, hakem heyeti de son teklifi onaylayıp geçecek. Aynı senaryoyu izlemekten bıktık. Anladık, uzlaşma olmayacak. O zaman hakem heyetine de gidilmesin. Kamu çalışanlarının mali ve sosyal hakları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde belirlensin diyoruz" açıklamasında bulundu. - ANKARA