Üniversite-Sanayi işbirliği zincirine yeni halka - Son Dakika

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) yönetimi, Üniversite-Sanayi birlikteliğini geliştirmek hedefiyle çalışmaya devam ediyor. Üniversite ile NSK Otomotiv arasında imzalanan işbirliği anlaşması ile bilimsel araştırma, eğitim-öğretim ve uygulama alanlarında ortak projeler yürütülecek.

BUÜ ile otomotiv sektöründe faaliyet gösteren NSK Otomotiv Sanayi Tic. Ltd. Şti firması arasında protokol imzalandı. Üniversite-Sanayi işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilen protokol sayesinde ortak Ar-Ge ve Ür-Ge projelerinin gerçekleştirilmesi, tarafların sahip olduğu laboratuvar imkanlarının ortak kullanılması, ihtiyaç duyulan eğitim araçlarının karşılanması ve sektörde karşılaşılan sorunlara bilimsel çözüm yollarının bulunması hedefleniyor. Firma, aynı zamanda ilgili alanlarda eğitim gören öğrenciler için staj desteği de sağlayacak. İşbirliği protokolü BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ile NSK Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kazangil arasında imzalandı. Törende Teknoloji Transfer Ofisi ve firma yöneticileri de hazır bulundu.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Üniversite-Sanayi işbirliğinin geliştirilmesi adına bugüne kadar onlarca projeye imza attıklarını ve bu çerçevede her türlü teklife de açık olduklarını vurguladı. Görev süreleri içinde toplumun her kesimi ile diyalog kurmaya özen gösterdiklerini kaydeden Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, "Üniversitelerin 3 temel görevi bulunuyor. Eğitim-öğretim, akademik kalkınma ve topluma hizmet eden üniversite. Biz, ilk günden itibaren öğrenci dostu, akademik başarıyı kovalayan ve topluma hizmet eden bir üniversite modeli oluşturmaya gayret ediyoruz. Yetiştirdiğimiz nitelikli insan kaynağı ile ürettiğimiz bilimsel ve teknolojik verileri toplumun hizmetine sunuyoruz. Üniversite-Sanayi işbirliği, özel önem verdiğimiz çalışma başlıklarımız arasında yer alıyor. Bu alandaki gayretimiz ile ön plana çıkmaya başladık. Yapılacak her işbirliğini yeni bir akademik ve bilimsel çalışma fırsatı olarak görüyoruz. Bugün imzaladığımız protokolün de hayırlı sonuçlara vesile olacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Üniversite-Sanayi işbirliği çerçevede yapılan her çalışmanın aynı zamanda toplum ve ülke yararına yapılacak bir faaliyet olarak değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden Prof. Dr. A. Saim Kılavuz; "Üniversiteler her zaman için toplum yararını gözetmeli. Bu işbirlikleri aracılığıyla yürütülecek bilimsel çalışmaların çıktılarının topluma yansıtılması gerekiyor. İşbirliği için firmamıza ve bu alanda çalışacak akademisyenlerimize şükranlarımızı sunuyorum. Sonuçlarının da ülkemiz ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum" açıklamasında bulundu.

NSK Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kazangil de Bursa Uludağ Üniversitesi ile bilimsel işbirliği yapacak olmaktan dolayı büyük bir onur duyduklarını belirtti. Firma olarak Ar-Ge ve ihracat odaklı çalışmalar yürüttüklerini açıklayan Mehmet Kazangil, üniversitenin vereceği destek ile Ar-Ge konusunda daha verimli projeler hazırlayacaklarına inandıklarını kaydetti. - BURSA