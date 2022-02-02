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ÜNLÜ & Co'ya ikinci kez "Best Investment Research Team" ödülü - Son Dakika

ÜNLÜ & Co'ya ikinci kez "Best Investment Research Team" ödülü

02.02.2022 12:01
ÜNLÜ & Co'ya ikinci kez "Best Investment Research Team" ödülü

Yatırım hizmetleri ve varlık yönetimi grubu ÜNLÜ & Co, merkezi Londra'da bulunan Business Vision Dergisi'nin gerçekleştirdiği "BV 2021" ödüllerinde bu yıl da "Best Investment Research Team-Turkey" ödülüne layık görüldü.

Yatırım hizmetleri ve varlık yönetimi grubu ÜNLÜ & Co, merkezi Londra'da bulunan Business Vision Dergisi'nin gerçekleştirdiği "BV 2021" ödüllerinde bu yıl da "Best Investment Research Team-Turkey" ödülüne layık görüldü.

Şirket açıklamasına göre, ÜNLÜ & Co kurulduğu 1996 yılından itibaren izlediği büyüme stratejileri ile 500'e yakın çalışana ulaşması, yatırım hizmetleri ve varlık yönetimi konusundaki konumu ve araştırma alanındaki çalışmalarının yanı sıra, özellikle yerel pazardaki tecrübesi ve yatırımcılara özel çözümler sunma konusundaki başarısıyla dergi tarafından ödüle layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Mahmut Ünlü, global bir dergi tarafından ödüle layık görülmenin yaptıkları başarılı işlerin tescili olduğunu belirterek, "ÜNLÜ & Co olarak en temel özelliğimiz, köklü yerel varlığımızın yanı sıra dünya standartlarında hizmet sunmamızdır. Gerek yurt içi gerekse yurt dışında gerçekleştirdiğimiz başarılı şirket satın alma ve birleşme işlemleri ile kurumsal finansman ve danışmanlık hizmetlerinde pazar lideriyiz." ifadelerini kullandı.

Hisse senedi sermaye piyasaları ve borç sermaye piyasalarının öncü kuruluşlarından olduklarını aktaran Ünlü, şunları kaydetti:

"DAHA Yatırım Danışmanlığı ve Aracılık Hizmetleri ile kişiye özel geniş ürün yelpazemiz ile nitelikli bireysel ve kurumsal müşterilere butik hizmet sunuyoruz. Fintech ortaklığımız ile yeteneklerimizi geliştirirken, dijital dönüşüm projelerimiz ile müşteri tabanımızı genişletmeye ve finansal kapsayıcılığımızı artırmaya odaklanıyoruz. Kuruluş için başvuru süreci devam eden yatırım bankası ile de iş modelimize bir yapı taşı daha eklemiş olacağız.

Uluslararası saygın kuruluşlar tarafından layık görüldüğümüz bu ödüller ise bize mutluluk verirken, aynı zamanda başarılı çalışmalarımızı devam ettirme sorumluluğu getiriyor. Kuşkusuz bu başarıda, güçlü araştırma ekibimiz ve sektörün en iyi profesyonellerinden oluşan uzman kadromuzun katkısı çok büyük. Gelecek dönemde de aynı azim ve kararlılıkla çalışarak müşterilerimize uluslararası standartlarda hizmet vermeyi sürdürecek ve ekonomimize destek olmaya devam edeceğiz."

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Araştırma, Yatırım, Turkey, Londra, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ÜNLÜ & Co'ya ikinci kez 'Best Investment Research Team' ödülü - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: ÜNLÜ & Co'ya ikinci kez "Best Investment Research Team" ödülü - Son Dakika
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