Ünlü iş adamı Ahmet Eren'den ilginç sözler: Dolar yeteri kadar yükselmedi - Son Dakika

Ünlü iş adamı Ahmet Eren'den ilginç sözler: Dolar yeteri kadar yükselmedi

Son Güncelleme: 29.09.2023 15:08

Dünyanın önde gelen markalarının Türkiye'de lisanslı üretimini yapan Eren Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren, dolar kurunun yeteri kadar artmadığını ve bu nedenle tekstil yatırımcısının Mısır'a yöneldiğini söyledi.

Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren, asgari ücret seviyesinden ve dolar kurundaki artış oranından şikayet etti. Eren, Türkiye'de ihracatla ilgili sektörlerin ızdırabının dolar kurunun yeteri kadar yükselmemesi olduğunu söyledi.

"ARTSAYDI BELKİ BU GÖÇ BU KADAR HIZLI OLMAZDI"

Katıldığı Bloomberg HT yayınında değerlendirmelerde bulunan Eren, Mısır'da asgari ücretin düşük olduğunu belirterek, "Orada yatırım yapan arkadaşlar diyorlar ki 'burada asgari ücret oldukça düşük Türkiye'ye nazaran ve yeteri kadar devalüasyon olduğu için kârlı bir şekilde satabiliyoruz'. Oysa genel Türkiye'de hemen hemen ihracatla ilgili bütün sektörlerin ızdırabı yeteri kadar doların veya yabancı paranın artmaması. Artsaydı belki bu göç bu kadar hızlı olmazdı" dedi.

"KUR ARTTIĞI ZAMAN ENFLASYON YÜKSELİYOR"

Eren, "Türkiye öyle bir durumdaki kuru da artırmak istemiyor çünkü kur arttığı zaman enflasyon yükseliyor ne var ki burada kurun üzerine asıl baskıyı cari açık yapıyor." ifadelerini kullandı.

"DAHA TEKNOLOJİK ÜRÜNLERE YÖNELMEMİZ LAZIM"

Konfeksiyona dayalı bir ürün ihracatının odaklandığı ülkeler genellikle üçüncü sınıf ülkeler olduğunu, işlerin Vietnam'a, Bangladeş'e, Mısır'a kaydığını belirten Eren, "Türkiye'nin de ucuz işgücü ülkesi olmaktan elbette çıkması lazım. Daha teknolojik ürünlere yönelmemiz lazım" dedi.

"UCUZ TL'YE DAYANAN BİR POLİTİKA İLE İHRACATI SÜRDÜREMEZSİNİZ"

Eren, sanayiciye finansmana erişim konusunda yardımcı olunması gerektiğini de söyledi. Cari açığın kapatılmasında para politikasının rolünün ikincil olduğunu, cari açığın uzun dönemde yapısal reformlarla, sanayi planlarıyla, orta vadeli planlarla, eğitim politikasıyla kapatılabileceğini vurgulayan Eren, "Yoksa ucuz TL'ye dayanan bir politikayla ihracatı sürdüremezsiniz" değerlendirmesinde bulundu.

Eren Holding, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ünlü iş adamı Ahmet Eren'den ilginç sözler: Dolar yeteri kadar yükselmedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünlü iş adamı Ahmet Eren'den ilginç sözler: Dolar yeteri kadar yükselmedi - Son Dakika
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