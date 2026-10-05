Ünlü tesisin sahibinden acı haber! Yusuf Akdoğan hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ünlü tesisin sahibinden acı haber! Yusuf Akdoğan hayatını kaybetti

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Ünlü tesisin sahibinden acı haber! Yusuf Akdoğan hayatını kaybetti
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İş dünyasının tanınan isimlerinden ve Berceste Tesisleri'nin ortaklarından Yusuf Akdoğan, Düzce'deki tesisinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırıldı. Kalbi duran ve doktorların müdahalesiyle yeniden hayata döndürülen 59 yaşındaki Akdoğan, anjiyo sırasında durumunun ağırlaşması üzerine yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İş dünyasının tanınan isimlerinden ve Berceste Tesisleri'nin ortaklarından 59 yaşındaki Yusuf Akdoğan, Düzce'nin Gümüşova ilçesindeki tesislerde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

TESİSTE FENALAŞTI, HASTANEYE KALDIRILDI

Edinilen bilgiye göre, Kaynaşlı ilçesinde ticari faaliyetleriyle tanınan Akdoğan, Berceste'nin Gümüşova mevkisindeki tesislerinde bulunduğu sırada aniden fenalaştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akdoğan, ambulansla Düzce Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Ünlü tesisin sahibinden acı haber! Yusuf Akdoğan hayatını kaybetti

ANJİYO SIRASINDA DURUMU AĞIRLAŞTI

Hastaneye getirildiğinde kalbi durduğu belirlenen Akdoğan, doktorların kalp masajı müdahalesiyle yeniden hayata döndürülerek acil olarak anjiyoya alındı. Ancak operasyon esnasında durumu yeniden ağırlaşan Akdoğan, tıbbi müdahalelere yanıt vermeyerek hayatını kaybetti.

Ünlü tesisin sahibinden acı haber! Yusuf Akdoğan hayatını kaybetti

DÜZCE'DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Bölgedeki ticari faaliyetleriyle öne çıkan Yusuf Akdoğan için Düzce'de cenaze töreni düzenlendi. Sevenlerinin ve iş dünyasından pek çok ismin katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından Akdoğan, son yolculuğuna uğurlandı.

Ünlü tesisin sahibinden acı haber! Yusuf Akdoğan hayatını kaybetti
Kalp KriziSahibinden3. SayfaEkonomiDüzceYaşamSon Dakika

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