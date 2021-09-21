Ünlü Yatırım Holding, 300 milyon lira sermeye ile yatırım bankası kurmak için BDDK'ya başvurdu

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Ünlü Yatırım Holding AŞ, yatırım bankası kurulması için gerekli izinlerin alınması amacıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) başvurdu.

BDDK'DAN GELECEK YANIT BEKLENİYOR

Ünlü Yatırım Holding AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasına göre, şirketin dünkü yönetim kurulu kararı çerçevesinde, 299 milyon 999 bin 996 TL tutarında, sermayesine yüzde 99,9996 oranında iştirak edilecek olan 300 milyon TL sermayeli yatırım bankasının kurulması için gerekli izinlerin alınması amacıyla dün BDDK'ya başvuru yapıldı.

HAZİRANDA PwC İLE ANLAŞMIŞTI

Bu yılki halka arzından sonraki iki yıl içinde yatırım bankası kurmak istediğini daha önce açıklayan Ünlü Yatırım Holding, Haziran ayında işlemler için danışmanlık vermesi için PwC ile anlaşmıştı.