Unutulmaya yüz tutan mesleklerden kilim dokumacılığı Sason'da yeniden canlandırılıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Unutulmaya yüz tutan mesleklerden kilim dokumacılığı Sason'da yeniden canlandırılıyor

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Batman'ın Sason ilçesinde açılan kurslarla kilim dokumacılığı, unutulmaya yüz tutan bir meslek olarak gelecek nesillere aktarılıyor. Kurslarda kadınlara ve genç kızlara motifler, desenler, dokuma teknikleri ve kilimin geçmişteki önemi öğretiliyor. Kilim dokumacılığı, Osmanlı döneminden günümüze kadar gelen bir meslek olup, kursiyerler ev ekonomilerine katkı sağlamak için bu mesleği öğreniyorlar. Kilim dokuma kursuna katılan kadınlar, el emeği göz nuruyla çeşitli motifli kilimler, seccadeler ve çantalar üreterek aile ekonomisine katkıda bulunuyorlar.

25.05.2024 12:16
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Unutulmaya yüz tutan mesleklerden kilim dokumacılığı Sason'da yeniden canlandırılıyor

BATMAN - Osmanlıda en önemli ticaret mallarından olan ve zamanla unutulmaya yüz tutan asırlık mesleklerden kilim dokumacılığı, Batman'ın Sason ilçesinde açılan kurslarda gelecek nesillere aktarılıyor.

Sason kaymakamlığı desteğiyle Çok Amaçlı Toplum Merkezinde açılan kursta, kurs hocası Gurbet Tekin, eğitim gördüğü kurslardan ve büyüklerinden öğrendiği motifleri, desenleri, dokuma teknikleri, desenlerin anlamlarını ve kilimin geçmişteki önemini kadınlara ve genç kızlara öğretiyor.

Türklerden dünya kültürüne yayılan kilimlere atılan her motifin ayrı bir hikaye barındığını belirten Gurbet Tekin, "Ben 11 yıldır kilim dokuma işi ile uğraşıyorum. Bu kurslarımızı bazen Halk Eğitim Müdürülüğü bünyesinde, bazen de İş-Kur müdürlüğünün desteğiyle açıyoruz. Kursumuza katılan kursiyerlerimiz kendi ayakları üzerinde durabilmek için kurslara katılarak ev ekonomilerine katkı sağlamaya çalışıyor. Yıllardır atalarımızdan kalan bu mesleği kurslarımızda bizden sonraki nesillere aktarmaya çalışıyoruz. Bu mesleğin unutulmaması için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu kursa 70 yaşındaki annelerimizde, kadınlarımızda, genç kızlarımızda katılıyor. Evde giyilmeyen eskiyen kazaklarımızı buraya getirip iplerini kilimlere aktarıyoruz. Osmanlı zamanında göçebeler sürekli kilim dokumacılığını her yerde yapabiliyorlardı. Bu meslek atalarımızdan kalan bir meslektir. Unutulmaya yüz tutan bir meslektir. biz bunu yaşatmak ve bizden sonraki nesillere aktarmak için çabalıyoruz" dedi.

"77 yaşındayım, büyüklerim bu mesleği yapardı"

Emekli olduğunu ve boş vakitlerini değerlendirmek için kilim dokuma kursuna yazıldığını belirten 77 yaşındaki Hasibe Yıldız'da "Ben emekli oldum. Şu anda 77 yaşındayım. Annelerimiz babalarımız önce kilim işliyordu. Ben ipleri sararak kursiyerlere dağıtıyorum. Evde sıkıldığım için kursa katılarak meslek öğreniyorum" diye konuştu.

"Özel bir meslektir, bir kilim bir ayda ancak bitiyor"

Kursiyerlerden Emine Sarkık'da kilim dokumacılığının özel bir meslek olduğunu söyledi. Sarkık, "Zor olduğu halde severek yapıyoruz; çünkü ata mesleklerindendir. Bazen bir ayda ancak bir kilim bitirebiliyoruz. Burada kilim, seccade, çanta dokuyoruz" şeklinde konuştu.

"Yaptığımız ürünleri satarak ev ekonomisine katkı sağlıyoruz"

Kursata yaptıkları ürünleri satarak aile ekonomisine katkı sağladıklarını belirten kursiyerlerden Fener Kurt'da kilim dokuma kursunda yaptığı kilimleri, seccadeleri ve çantaları bazen satarak çocuklarına harçlık verdiğini, bazende sevdiklerine hediye ettiğini belirtti. Fener Kurt, "Bu mesleğin devam edebilmesi ve ilçedeki kadınlara kilim dokuya bilecekleri bir atölye kazandırılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İlçedeki her yaştan kursa katılan kadınlar tarafından ilmik ilmik el emeği göz nuruyla işlenen çeşitli motifli kilimler, seccade ve çantalar Osmanlı ve Cumhuriyetin önemli ticaret ürününü günümüze taşıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Unutulmaya yüz tutan mesleklerden kilim dokumacılığı Sason'da yeniden canlandırılıyor - Son Dakika

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