Ordu'nun Ünye ilçesinde, fındığa alternatif ürün olarak yetiştirilen cennet hurmasında hasat sezonu açıldı.

Besin değeri yüksek olan ve kış aylarında tüketilen meyveler arasında bulunan, tadıyla ön plana çıkan cennet hurması, bölgedeki üreticiler için alternatif gelir kaynağı oluşturuyor. Üreticiler, olgunlaşan hurmalarını toplayarak ürünlerini satıp gelir elde ediyor. Ünye ilçinde hurma üreticisi Abdülkadir Doğan'a ait bahçede protokol üyelerinin katılımıyla hasat etkinliği gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün hasatla ilgili açıklamasında, cennet hurması üretim alanlarının artırılması ve üreticilerin desteklenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi; üreticilere bereketli ve bol kazançlı bir hasat sezonu temennisinde bulunuldu.

Programa Ünye Kaymakamı Kemal Yıldız, Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ömer Bayram, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ferda Yıldırım ile ilgililer de katıldı.