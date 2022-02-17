Ünye Konteyner Limanı'nda Ro-Ro gemileri, gelecek ay yükleme yapabilecek

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, tır taşımacılığı yapan Ro-Ro gemilerinin gelecek aydan itibaren Ünye Konteyner Limanı'nda yükleme yapabileceğini bildirdi.

Güler, yapımı devam eden Ünye Konteyner Limanı'nda yaptığı incelemenin ardından gazetecilere, 150 metrelik rıhtıma 130 metre uzunluğunda ek yapıldığını ve limanın derinliğinin artırıldığını söyledi.

Çalışmaların tüm hızıyla davam ettiğini dile getiren Güler, limanın Karadeniz ülkelerine ve Türk cumhuriyetlerine ihracat noktasında kolaylık sağlayacağının altını çizdi.

Güler, gelecek ay bir ilke imza atılacağını ifade ederek, "Önümüzdeki aydan itibaren Ünye Konteyner Limanı'nda bir ilk gerçekleşecek ve tır taşımacılığı yapan Ro-Ro gemileri yükleme yapabilecek." dedi.

Limanın büyük gemilerin kullanabileceği standartlara uygun gale getirildiği bilgisini veren Güler, yapılacak çalışmalarla büyük gemilerin aynı anda limana yanaşabileceğini ve limanın bölge ekonomisine büyük katkılar sağlayacağını vurguladı.

Güler, "33 yıl önce 150 metre olarak inşa edilen rıhtıma 130 metre daha ekledik ve burada önemli bir avantaj sağladık. Gemilerin derinliği yük açısından çok önemli. Daha evvel 6.80 metre olan derinliği 7.50 metreye çıkardık. Bu sayede daha büyük gemiler gelebilecek ve daha fazla yük taşımış olacağız. Bu da bölgenin gelirinin artması demek." şeklinde konuştu.

Geçmişte bir gemi limana yanaştığında diğer geminin yanaşması mümkün olmadığına işaret eden Güler, "Şimdi yaptığımız çalışma ile bu durumu ortadan kaldırıyoruz. Bu çok önemli bir avantaj. Bu da bölgemizin, ilimizin ve limanımızın gelirinin artması demek. İstihdamın ekonominin gelişmesi demek." açıklamasında bulundu.

Başkan Güler, projenin bölge ve ülkeye hayırlar getirmesi temennisinde de bulundu.