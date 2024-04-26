Ünye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı: Çimento fiyatlarındaki zam kabul edilemez - Son Dakika
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Ekonomi

Ünye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı: Çimento fiyatlarındaki zam kabul edilemez

Ünye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı: Çimento fiyatlarındaki zam kabul edilemez

Ünye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Gülay, çimento fiyatlarındaki yüzde 43'e varan zam oranının kabul edilemez olduğunu belirterek, çimento üreticilerinin rekabet etmek yerine birlikte karar aldıklarını iddia etti. Gülay, Rekabet Kurumu'nun konuyu incelemesini talep etti ve ekonomi üzerindeki kartelleşmelerin ve devlet otoritesini nasıl hiçe saydıklarının farkında olduklarını belirtti.

26.04.2024 09:56
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Ünye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı 10. Meslek Komitesi Başkanı Kadir Gülay, çimento fiyatlarında yüzde 43'e varan zam oranının kabul edilemez olduğunu belirterek, "Çimento üreticileri artık rekabet etmiyor, birlikte karar alıyorlar. Rekabet Kurumunun konuyu ivedi bir şekilde incelemesini talep ediyoruz" dedi.

Gülay yaptığı açıklamada, ülke ekonomisinin lokomotifleri arasında yer alan inşaat sektörü ele alındığında, sektörün en önemli dinamiklerinden olan çimentoya, kovid-19 pandemisi döneminde uygulanan zam yapmama politikasının aynen uygulanması gerektiğini söyledi. Gülay, yüzde 43'e varan zam oranının kabul edilemez olduğunu ifade ederek, "Tüm üretici firmaları ülkemizin geçirdiği bu sıkıntılı günlerde sağduyuya davet ediyoruz. Gelen bu zam sonrası vatandaşın ev alma planları, önce bankaların astronomik kredi faiz oranları, şimdi de çimento fiyatlarının artmasıyla başka baharlara kaldı. Gelen bu keyfi zammı anlamak mümkün değil" ifadelerine yer verdi.

"Rekabet Kurumunun konuyu ivedi bir şekilde incelemesini talep ediyoruz"

Çimento üreticileri artık rekabet etmek yerine birlikte karar aldıklarını iddia eden Gülay, "Sektör paydaşlarına başka alternatif kalmayacak şekilde, hiçbir rekabet şansı oluşturmadan fiyatları belirliyorlar. Rekabet Kurumunun konuyu ivedi bir şekilde incelemesini talep ediyoruz. Hiçbir gerekçe olmadan yapılan ve yapılacak olan zamlara tahammülümüz yoktur. Bu doğrultuda her platformda önce sivil toplum örgütleri olarak bizler, sonra da milleti, bu fahiş fiyat zulmüne dur demeye çağırıyor, serbest piyasa maskesi altında, ekonomi üzerindeki kartelleşmelerin ve devlet otoritesini nasıl hiçe saydıklarının farkında olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Devletimizin yetkili organlarını bu ve benzeri eylemlere karşı gerekeni yapacağına olan inancımızı bir kere daha vurguluyoruz. Bu ülkede artık ekonomik krizler birileri için fırsatı olmamalı diyoruz" şeklinde konuştu. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Ünye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı: Çimento fiyatlarındaki zam kabul edilemez - Son Dakika

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