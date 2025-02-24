UR-GE Atölyesi Gaziantep\'te Gerçekleşti

Ekonomi

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ev sahipliğinde, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) projesi yürütmek isteyen veya proje sürecinde karşılaşılan sorunlara çözüm arayan oda ve borsalara yönelik "Uygulamalı UR-GE Atölyesi" etkinliği gerçekleştirildi.

11 şehirden 16 oda, borsa ve birliğin temsilcilerinin yer aldığı toplantıya, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ali Can Koçak, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Kobi ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanı Pınar Aslan, Şube Müdürü Julide Çermikli, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB) Uzmanı Yasemin İn ve Kıdemli İdari Personeli Nurcan Olguner, Gaziantep Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı ve UR-GE Projeleri Koordinatörü M. Sermest Çapan katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren GSO Yönetim Kurulu Üyesi Ali Can Koçak, "Üretim ve arzın arttığı küresel ticarette rekabet edebilirlik bugün en önemli unsur olarak öne çıkmaktadır. Ticaret Bakanlığımızın sunduğu UR-GE destekleri rekabetimizin artması ve üretim gücümüzün gelişmesine büyük katkı sağlamaktadır. Özellikle ihracatımızın gelişmesinde küme çalışmalarının payı büyüktür. Gaziantep Sanayi Odası olarak da, 2011 yılından bu yana Ticaret Bakanlığı'nın Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) tebliği kapsamında, 18 UR-GE kümelenme projesi gerçekleştirdik. 2014-2017 yılları arasında gerçekleştirdiğimiz "Makine Metal Sektörü", 2020-2024 yılları arasında gerçekleştirdiğimiz "Gaziantep Gıda Kümesi" UR-GE projemiz, Ticaret Bakanlığımız tarafından iyi uygulama örneği olarak seçilerek ödül almıştır" dedi.

Düzenlenen bu organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirten Koçak, "Karşılıklı paylaşımlarla bu süreci daha etkin bir şekilde geliştireceğimize ve ileriye taşıyacağımıza yürekten inanıyoruz. Tüm dünyanın zorlu ekonomik şartlardan geçtiği bir süreçte üretim ve ihracatımızda UR-GE çalışmalarının önemi daha da artmıştır. Önümüzde büyük bir değişim ve dönüşüm olduğu gerçeğiyle, sanayimizin dönüşümü için firmalarımızı teknolojiye entegre etmek, sanayi 4.0 ve dijitalleşmeyi gerçekleştirmeleri, yüksek katma değerli ve AB yeşil mutabakatı kriterlerine uygun olarak yeşil üretimle daha rekabetçi bir yapıya büründürmek için tüm imkanları değerlendirmek zorundayız" şeklinde konuştu.

Açılış konuşmasının ardından, GSO Genel Sekreter Yardımcısı ve UR-GE Projeleri Koordinatörü M. Sermest Çapan, GSO tarafından gerçekleştiren UR-GE ve HİSER projeleri, kümelenme faydaları, projelere uygun sektörlerinin belirlenmesi, atılacak adımlar, ihtiyaç analizi ve yol haritası ve destek ödeme başvurusu süreci gibi konularda; Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Kobi ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanı Pınar Aslan görev ve faaliyetler, 2025 ihracat eylem planı, destek modelleri, sektörel heyetler gibi konularda; Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Kobi ve Kümelenme Destekleri Şube Müdürü Julide Çermikli ise ihracata yönelik devlet destekleri, UR-GE proje desteği, eğitim ve danışmanlık faaliyetleri, hedef ülke ve sektörler gibi konularda katılımcılara bilgiler verdiler.

2 gün süren toplantının ardından katılımcılar görüş ve önerilerini dile getirerek memnuniyetlerini belirttiler. - GAZİANTEP