UR-GE Atölyesi Gaziantep'te Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

UR-GE Atölyesi Gaziantep'te Gerçekleşti

UR-GE Atölyesi Gaziantep\'te Gerçekleşti

Gaziantep'te UR-GE projeleri için uygulamalı atölye düzenlendi, katılımcılara destekler anlatıldı.

24.02.2025 15:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ev sahipliğinde, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) projesi yürütmek isteyen veya proje sürecinde karşılaşılan sorunlara çözüm arayan oda ve borsalara yönelik "Uygulamalı UR-GE Atölyesi" etkinliği gerçekleştirildi.

11 şehirden 16 oda, borsa ve birliğin temsilcilerinin yer aldığı toplantıya, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ali Can Koçak, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Kobi ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanı Pınar Aslan, Şube Müdürü Julide Çermikli, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB) Uzmanı Yasemin İn ve Kıdemli İdari Personeli Nurcan Olguner, Gaziantep Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı ve UR-GE Projeleri Koordinatörü M. Sermest Çapan katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren GSO Yönetim Kurulu Üyesi Ali Can Koçak, "Üretim ve arzın arttığı küresel ticarette rekabet edebilirlik bugün en önemli unsur olarak öne çıkmaktadır. Ticaret Bakanlığımızın sunduğu UR-GE destekleri rekabetimizin artması ve üretim gücümüzün gelişmesine büyük katkı sağlamaktadır. Özellikle ihracatımızın gelişmesinde küme çalışmalarının payı büyüktür. Gaziantep Sanayi Odası olarak da, 2011 yılından bu yana Ticaret Bakanlığı'nın Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) tebliği kapsamında, 18 UR-GE kümelenme projesi gerçekleştirdik. 2014-2017 yılları arasında gerçekleştirdiğimiz "Makine Metal Sektörü", 2020-2024 yılları arasında gerçekleştirdiğimiz "Gaziantep Gıda Kümesi" UR-GE projemiz, Ticaret Bakanlığımız tarafından iyi uygulama örneği olarak seçilerek ödül almıştır" dedi.

Düzenlenen bu organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirten Koçak, "Karşılıklı paylaşımlarla bu süreci daha etkin bir şekilde geliştireceğimize ve ileriye taşıyacağımıza yürekten inanıyoruz. Tüm dünyanın zorlu ekonomik şartlardan geçtiği bir süreçte üretim ve ihracatımızda UR-GE çalışmalarının önemi daha da artmıştır. Önümüzde büyük bir değişim ve dönüşüm olduğu gerçeğiyle, sanayimizin dönüşümü için firmalarımızı teknolojiye entegre etmek, sanayi 4.0 ve dijitalleşmeyi gerçekleştirmeleri, yüksek katma değerli ve AB yeşil mutabakatı kriterlerine uygun olarak yeşil üretimle daha rekabetçi bir yapıya büründürmek için tüm imkanları değerlendirmek zorundayız" şeklinde konuştu.

Açılış konuşmasının ardından, GSO Genel Sekreter Yardımcısı ve UR-GE Projeleri Koordinatörü M. Sermest Çapan, GSO tarafından gerçekleştiren UR-GE ve HİSER projeleri, kümelenme faydaları, projelere uygun sektörlerinin belirlenmesi, atılacak adımlar, ihtiyaç analizi ve yol haritası ve destek ödeme başvurusu süreci gibi konularda; Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Kobi ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanı Pınar Aslan görev ve faaliyetler, 2025 ihracat eylem planı, destek modelleri, sektörel heyetler gibi konularda; Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Kobi ve Kümelenme Destekleri Şube Müdürü Julide Çermikli ise ihracata yönelik devlet destekleri, UR-GE proje desteği, eğitim ve danışmanlık faaliyetleri, hedef ülke ve sektörler gibi konularda katılımcılara bilgiler verdiler.

2 gün süren toplantının ardından katılımcılar görüş ve önerilerini dile getirerek memnuniyetlerini belirttiler. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep Sanayi Odası, Ticaret Bakanlığı, gaziantep, İhracat, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi UR-GE Atölyesi Gaziantep'te Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:38 Yenidoğan Çetesi davasında 4 sanık hakkında tahliye Yenidoğan Çetesi davasında 4 sanık hakkında tahliye
15:17 Trump’tan Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri Trump'tan Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri
15:01 İstanbul Havalimanı’nda büyük skandal Kamera olan biteni böyle kaydetti İstanbul Havalimanı'nda büyük skandal! Kamera olan biteni böyle kaydetti
13:15 Alkollü eşini öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı O sözü duyunca bıçaklamış Alkollü eşini öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı! O sözü duyunca bıçaklamış
10:32 Dev derbiye saatler kaldı İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçının muhtemel 11’leri Dev derbiye saatler kaldı! İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
00:57 İsrail Ordusu, 23 yıl sonra Batı Şeria’ya girdi İsrail Ordusu, 23 yıl sonra Batı Şeria'ya girdi
00:15 Pitbull cinsi köpekler sahibine ve yanındaki kişiye saldırdı Pitbull cinsi köpekler sahibine ve yanındaki kişiye saldırdı
23:41 İstanbul’da okullar tatil mi Vali Gül’den açıklama geldi İstanbul'da okullar tatil mi? Vali Gül'den açıklama geldi
23:24 Av sırasında kazayla 12 yaşındaki oğlunu öldürdü Av sırasında kazayla 12 yaşındaki oğlunu öldürdü
23:17 Elon Musk’ın haftalık rapor talebi tepkiyle karşılandı Elon Musk'ın haftalık rapor talebi tepkiyle karşılandı
22:55 Kütahya’da iki araç çarpıştı: 7 kişi yaralandı Kütahya'da iki araç çarpıştı: 7 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2025 16:44:01. #1.13#
SON DAKİKA: UR-GE Atölyesi Gaziantep'te Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.