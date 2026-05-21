UR-GE Projesi'nde 783 Milyon Lira Destek

21.05.2026 16:03
Ticaret Bakanı Bolat, son 10 yılda UR-GE kapsamında 783 milyon lira ödeme yapıldığını açıkladı.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, "Son 10 yılda UR-GE (Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi) desteği kapsamında ihtiyaç analizi, eğitim ve danışmanlık için 126 milyon lira, yurt dışı pazarlama faaliyetleri için 450 milyon lira, küme tanıtımı için 3 milyon lira, alım heyetleri için 111 milyon lira, istihdam için 93 milyon lira olmak üzere 783 milyon lira ödeme gerçekleştirildi" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bakanlıkta düzenlenen 'Responsible Sorumluluk ve Uluslararası Rekabet Zirvesi'ne katıldı. Program kapsamında, 'Responsible' markasını kullanmaya hak kazanan şirketler ile Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) desteği kapsamında iyi uygulama örneklerini devreye alan iş birliği kuruluşlarına ödül verildi. Bakan Bolat, uluslararası ticaret kurallarına uygun destek programlarıyla ihracatçıların yanında yer almaya devam edeceklerini belirterek, Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında yapılan düzenlenmelerden birinin, bu yıl itibarıyla uygulanmaya başlanan Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) olduğunu söyledi. Türkiye'nin SKDM kapsamındaki ürünlerde ihracatının yüzde 47,8'ini Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere gerçekleştirdiğini belirten Bakan Bolat, "Gayemiz, SKDM ile getirilen karbon düzenlemelerinin ve kriterlerinin ihracatımıza ticari bir engel getirmemesini sağlamaktır. Kamu olarak özel sektörümüzü de yanımıza alıp, onlarla karşılıklı koordinasyon içinde sektörleri buraya hazırlıyoruz. Diğer sektörlere de önümüzdeki birkaç yıl içinde bu kapsam genişletilecek" diye konuştu.

'DESTEK VE KREDİ PAKETLERİ VAR'

Bakan Bolat, sürdürülebilirlik, çevre, iklim değişikliği ve yeşil ekonomiye uyum konularında yaptıkları çalışmalar doğrultusunda Responsible-Sorumluluk Programı'nı geliştirdiklerini vurgulayarak, "Bu konudaki eğitim ve danışmanlık harcamalarının 5 yıl süresince yüzde 50'sine kadarlık bölümünü 17 milyon 640 bin liraya kadar destekliyoruz. Amacımız, küresel taleplere ve pazara girişe engel olan risklerden kurtulmaları için uluslararası normlara uymalarını sağlamak. Bunun için bir yol haritası lazım. Bu konuda gerek Eximbank gerekse Türkbank'ın yeşil ekonomi finansman destek ve kredi paketleri de var" dedi.

'19 UR-GE PROJESİ BELİRLENDİ'

Bakan Bolat, UR-GE Projesi'nin de hızla ilerlendiğini vurgulayarak, "56 illimizde UR-GE projeleri uygulanıyor. 2010 yılında başlatılan UR-GE kapsamında bugüne kadar 742 proje destek kapsamına alındı, 245 kuruluş bu projeleri yürütüyor, halen 187 proje devam ediyor. Diğerleri tamamlanmış durumda. Son 10 yılda UR-GE desteği kapsamında ihtiyaç analizi, eğitim ve danışmanlık için 126 milyon lira, yurt dışı pazarlama faaliyetleri için 450 milyon lira, küme tanıtımı için 3 milyon lira, alım heyetleri için 111 milyon lira, istihdam için 93 milyon lira olmak üzere 783 milyon lira ödeme gerçekleştirildi. İyi uygulama örneği olarak 19 UR-GE Projesi belirlendi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

