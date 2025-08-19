Uraloğlu Romanya\'da Ticaret Görüşmeleri Yaptı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Romanya'nın başkenti Bükreş'te Türkiye-Romanya Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "DEİK tarafından düzenlenen Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılarak iş dünyamızın Romanya'daki temsilcileriyle bir araya geldik. İki ülke arasındaki ticaret hacmini daha da artırmak, ulaştırma ve lojistik alanındaki çalışmalarımızı güçlendirmek adına bir görüşme gerçekleştirdik. Dünyanın değişim yaşadığı bir dönemde DEİK'in öncülüğünde özel sektörümüz başarılarını daha da ilerletecek ve ülkemizin yıldızını parlatacak" ifadelerini kullandı.