Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) Konseyi için yapılan seçimlerde 158 oyun 133'ünü alarak konsey üyeliğine seçildiğini bildirdi.

Uraloğlu, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Türkiye'nin ICAO Konseyi için yapılan seçimlerde 158 oyun 133'ünü alarak konsey üyeliğine seçildiğini belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Uluslararası sivil havacılığın kurallarını ve standartlarını belirleyen ICAO'nun yönetim organı olan Konseyde, 2027-2030 döneminde üçüncü kez görev alacağız. Bu sonuç, Türk sivil havacılığının uluslararası alandaki güçlü konumunun ve son yıllarda elde ettiğimiz gelişimin önemli bir göstergesidir. Ülkemizin havacılık tecrübesini küresel standartların geliştirilmesine taşımaya ve uluslararası sivil havacılığın geleceğine katkı sunmaya devam edeceğiz."