Ürdün Su Güvenliği İçin Yeni Proje - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ürdün Su Güvenliği İçin Yeni Proje

27.02.2026 02:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ürdün, İsrail'e olan su alımını azaltmak için 'Milli Su Nakil Projesi'ni hayata geçiriyor.

Ürdün'ün, İsrail ile olan su alımı anlaşmasına alternatif bir plan hazırladığı ve "Milli Su Nakil Projesi" aracılığıyla su güvenliği konusunda bağımsızlığını sağlamayı hedeflediği belirtildi.

Ürdün devlet televizyonu El-Memleke'nin ismini açıklamadığı resmi bir kaynağa dayandırdığı haberde, hükümetin İsrail'den yıllık 50 milyon metreküp su alımını öngören anlaşmaya karşı alternatif bir plan oluşturduğu belirtildi.

Planın hazırlıklarına Başbakan Cafer Hassan'ın talimatıyla geçen yıl başlandığı ve Ürdün'ün su güvenliğinin sürdürülebilirliğini garanti altına almayı amaçladığı ifade edildi.

Ürdün'ün "Milli Su Nakil Projesi" adını verdiği proje doğrultusunda finansman anlaşması için son hazırlıkların yapıldığı, "gelecek ayın sonunda imzaların atılacağı ve bu yıl içerisinde uygulanmaya başlanacağı" aktarıldı.

Projeyle, Akabe Körfezi üzerinden alınacak Kızıldeniz suyunun tuzdan arındırılması, yıllık 300 milyon metreküp içme suyunun sağlanması ve gelecek 10 yıl boyunca su açığının kapatılması planlanıyor.

İlk aşamasının maliyetinin "1 milyar dolara kadar çıkabileceği" belirtilen projenin toplam maliyetinin ise 4,2 milyar dolar olması bekleniyor.

Ürdün ve İsrail, Vadi Araba Anlaşması'na dayanan, 2010 yılında imzaladıkları bir mutabakat kapsamında, Temmuz 2021'de ek 50 milyon metreküp su alışverişine yönelik anlaşmaya varmıştı.

Buna göre, İsrail'in Taberiye Gölü'nden Ürdün'e Kral Abdullah Kanalı üzerinden metreküp başına 1 sent karşılığında yıllık 50 milyon metreküp su sağlaması konusunda anlaşmaya varılmıştı.

Kaynak: AA

Ekonomi, İsrail, Ürdün, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ürdün Su Güvenliği İçin Yeni Proje - Son Dakika

İstanbul’da kahveye emdirilmiş 374 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi İstanbul'da kahveye emdirilmiş 374 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi
Bu ülkeye gidecekler dikkat Sizi de paket edip geri gönderebilirler Bu ülkeye gidecekler dikkat! Sizi de paket edip geri gönderebilirler
ABD ile İran arasındaki 3. tur müzakereler Cenevre’de başladı ABD ile İran arasındaki 3. tur müzakereler Cenevre'de başladı
İslam Memiş’ten altın yatırımcısına uyarı: Dananın kuyruğu kopacak İslam Memiş'ten altın yatırımcısına uyarı: Dananın kuyruğu kopacak
Arda Güler’e maç sonu büyük sürpriz Arda Güler'e maç sonu büyük sürpriz
Cezalı Mourinho maçı bakın nereden izledi Cezalı Mourinho maçı bakın nereden izledi

00:57
Salladık ama yıkamadık Fenerbahçe, Avrupa’ya galibiyetle veda etti
Salladık ama yıkamadık! Fenerbahçe, Avrupa'ya galibiyetle veda etti
23:42
3-0 yenildikleri ilk maçın rövanşında Fiorentina’yı salladılar ama yıkamadılar
3-0 yenildikleri ilk maçın rövanşında Fiorentina'yı salladılar ama yıkamadılar
23:19
Çalışanını elektrikli testereyle ağır yaralayan çiftlik sahibi ormanlık alanda yakalandı
Çalışanını elektrikli testereyle ağır yaralayan çiftlik sahibi ormanlık alanda yakalandı
22:31
Ukrayna, Rus İHA’sını böyle vurdu
Ukrayna, Rus İHA'sını böyle vurdu
21:54
Bir sonraki ABD-İran görüşmesi Viyana’da: Nükleerin yurt dışına transferini reddediyoruz
Bir sonraki ABD-İran görüşmesi Viyana'da: Nükleerin yurt dışına transferini reddediyoruz
21:31
Deprem uzmanından Kahramanmaraş’taki depreme ilişkin ilk yorum 6 Şubat detayı dikkat çekti
Deprem uzmanından Kahramanmaraş'taki depreme ilişkin ilk yorum! 6 Şubat detayı dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 03:33:44. #7.13#
SON DAKİKA: Ürdün Su Güvenliği İçin Yeni Proje - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.