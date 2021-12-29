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Üreticiden 2 buçuk TL'ye çıkan kereviz markette 8 TL - Son Dakika

Üreticiden 2 buçuk TL'ye çıkan kereviz markette 8 TL

29.12.2021 12:21
Üreticiden 2 buçuk TL'ye çıkan kereviz markette 8 TL

Tarlada 2 buçuk liraya alıcı bulan kerevizin, bazı marketlerde 8 TL'ye satılıyor olması üreticiyi isyan ettirdi.

Tarlada 2 buçuk liraya alıcı bulan kerevizin, bazı marketlerde 8 TL'ye satılıyor olması üreticiyi isyan ettirdi.

'Tarlaların beyaz elması' olarak adlandırılan ve kış sofralarından eksik olmayan kerevizin, tarladan marketlere gelişindeki fiyat serüveni, adeta dudak uçuklatıyor. Üreticide 2 buçuk TL olan kerevizin, bazı zincir marketlerde 8 TL'den satılması, Eskişehir'deki çiftçinin tepkisine neden oldu. Tarladan markete kadar olan süreçte yaklaşık 4 kat artan kereviz vatandaşın cebini zorluyor. Eskişehirli üreticiler, bu durumu fırsatçılık olarak değerlendiriyor.

"Dolar düştü hiç kimse fiyat düşürmedi"

Eskişehirli kereviz üreticisi Mustafa Ekşi, tarlada ucuz olan ürünün, marketlerde fahiş fiyatlarda satılmasına tepki gösterdi. Fahiş fiyatların vatandaşı zor durumda bıraktığını söyleyen Ekşi, "Kereviz üretimi zahmetli bir iş. İşçilik maliyetleri olsun, yıkama maliyetleri olsun zaten bizi zorluyordu. Şu an burada kerevizin kilogramını 2 buçuk TL'ye veriyoruz. Pazarda en kötü şartlarda bile 5 TL'ye satılırken marketlerde 8-10 TL. Bütün ceremeyi biz çekiyoruz ama kazanan maalesef her zamanki gibi başkaları. Doların yükselmesini bahane ettiler. Dolar düştü hiç kimse fiyat düşürmedi. Tarlada 2 buçuk lira olan ürünün, markette 4 kat daha fazla fiyattan satılmasını, fırsatçılık olarak görüyorum" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Üreticiden 2 buçuk TL'ye çıkan kereviz markette 8 TL
Üreticiden 2 buçuk TL'ye çıkan kereviz markette 8 TL
Üreticiden 2 buçuk TL'ye çıkan kereviz markette 8 TL

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Türk Lirası, Eskişehir, dolar, İsyan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Üreticiden 2 buçuk TL'ye çıkan kereviz markette 8 TL - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Üreticiden 2 buçuk TL'ye çıkan kereviz markette 8 TL - Son Dakika
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