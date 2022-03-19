Üreticiler dijital pazara açılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Üreticiler dijital pazara açılıyor

19.03.2022 12:34
Üreticiler dijital pazara açılıyor

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki üreticiler, dijital pazara açılıyor.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki üreticiler, dijital pazara açılıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2020 yılında hayata geçirilen Dijital Pazar (DİTAP) uygulaması ile üreticiler, tüketiciler ile dijital ortamda buluşmaya devam ediyor. Bu kapsamda Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde üreticiler ile DİTAP sözleşmesi imzalandı. Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde Mursallı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile üzüm üreticileri arasında imzalanan sözleşme ile üreticinin ürünlerini daha geniş kitlelere ulaştırılması sağlanarak üretimin desteklenmesi hedefleniyor.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Dünyamız genelinde pandemi, küresel ısınma, savaş vb. nedenler ile meydana gelmekte olan, ekonomik belirsizlikler, istikrarsızlıklar, fiyat artışları, hammadde tedarikindeki zorluklarla karşılaşan çiftçilerimiz üretecekleri ürünleri satabilme kaygısı taşımaktadır. Bu nedenle bakanlığımızın çevrimiçi platformu DİTAP kapsamında Şarköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce gerekli bilgilendirme çalışmaları yapılmış, ilçede faaliyet gösteren Mursallı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile üzüm üreticileri arasında sözleşmeli üretim yapılması sağlanmıştır. Sözleşmeli üretim sayesinde üreticilerimizin zor şartlar altında ürettikleri üzümlerini satma kaygısı yaşamadan, titizlikle ve istekli bir şekilde yetiştirilmesi sağlanmakta olup, alım yapacak olan kooperatifimizin de kaliteli ve istediği şartlarda hammaddeye ulaşması sağlanmış olacaktır. Bu sözleşmeli satış modeli ile alıcı ve satıcıların daha çok sözleşmeli üretim modeline yönelmeleri milli ekonomimiz açısından fayda sağlayacak olup, tüketiciye daha uygun fiyatlarla kaliteli ürün arzı sağlayacaktır. Şarköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzde düzenlenen imza töreninde Kooperatif Başkanı Özcan Karaca ile üreticiler arasında üretim sözleşmesi imzalanarak üreticilerin DİTAP sistemine kaydı yapılmıştır" denildi. - TEKİRDAĞ

Üreticiler dijital pazara açılıyor
Üreticiler dijital pazara açılıyor
Üreticiler dijital pazara açılıyor

YORUMLAR
500
Samsatlı çiftçilere Antepfıstığı eğitimi verildi Samsatlı çiftçilere Antepfıstığı eğitimi verildi Kahramankazan'da budama ve aşılama eğitimi verildi Kahramankazan'da budama ve aşılama eğitimi verildi

Tekirdağ, Hisarcık, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Üreticiler dijital pazara açılıyor - Son Dakika


Son Dakika
11:48 Arsenal'ın orta saha oyuncusu Thomas Partey, Müslüman oldu!
11:48 Elif Çakal uçurumdan düşüp ölmüştü! Arkadaşları hakkında istenen ceza belli oldu
11:46 Oğlunun sevgilisine tecavüz edip, intiharına neden olan adama hakim de patladı: Karından da mı utanmadın?
11:28 İşgal sonrası ilk canlı yayında bir anda ortadan kaybolunca herkes şaşırdı! Putin, teknik kesinti kurbanı oldu
11:22 Herkes onun peşinde ama Fenerbahçe üç yılı garantiledi! Serbest kalma bedeli ise çok yüksek
11:14 Simgelerin köprüsü: Çanakkale 1915! İşte o simgeler ve anlamları
11:02 Putin şartlarını artırdı, 3 şart 5'e çıktı: Aralarında Kırım ve NATO şartları da var
10:58 Her zaman fit: Irmak Ünal'a sevenlerinden 10 puan
10:47 Galatasaray'ın yıldızı Omar, Norveç milli takımından affını istedi
10:29 Rusya: Ukrayna'daki özel operasyonda ilk kez Kinjal hipersonik füzesi kullanıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 12:44:22. #1.11#
SON DAKİKA: Üreticiler dijital pazara açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement