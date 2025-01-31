Üreticiler Fındığı Bekletiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Üreticiler Fındığı Bekletiyor

Üreticilerin elinde 100 bin ton fındık var; fiyatların yükselmesini bekliyorlar.

31.01.2025 22:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye fındığının yüzde 15'i üreticinin evinde

Türkiye Ziraat Odası Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan: "Üreticilerimizin elinde çok kıymetli 100 bin ton fındık var, ihracatçıların da bu fındığa ihtiyacı var"

ORDU - Türkiye'nin 2024 yılı fındık rekoltesinin resmi rakamlarına göre, üreticilerin elinde yaklaşık yüzde 15'lik bir mahsul olduğu, bu fındığına ihracatçıların ihtiyacı olduğu belirtildi. Üreticiler fiyatların yükselmesini beklerken, yaklaşık 100 bin ton fındık ev ve depolarında muhafaza ediyor.

Türkiye'nin en önemli tarım ve ihracat ürünlerinden olan fındık mahsulü 2024 yılında kahverengi kokarca zararlısı ile sorun yaşadı. Özellikle sahil ve orta kesimlerinde bazı noktalarda zararlı fındığa ciddi zarar verdi. Bu zararla birlikte 2024 yılı için açıklanan resmi rekoltede, hasattan sonra azalma oldu. Serbest piyasada oluşan düşük fiyattan mahsullerini satmak istemeyen üreticiler mahsullerini pazara indirmek yerine ev ve depolarında bekleterek, fiyatların yükselmesini hedefliyor.

"Üreticilerimizin elinde çok kıymetli 100 bin ton fındık var, rekoltenin yaklaşık yüzde 15'i"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, 2024 yılında 738 bin ton olarak açıklanan fındık rekoltesinin kahverengi kokarca zararlısı nedeniyle azalarak 700 bin ton seviyelerine indiğini söyledi. İhracat rakamlarına bakıldığın Türkiye genelinde üreticilerin elinde yaklaşık yüzde 15'lik bir fındığın bekletildiğini kaydeden Soydan, "Bu günlerde üreticilerimizin elinde yüzde 15'lik bir fındık mevcut. Yani üreticilerimizin elinde çok kıymetli 100 bin ton civarında bir fındık var diyebiliriz, bu da önemli bir rakam. İhracat açısından da şuanda üreticilerimizin elindeki fındığa ihtiyaç var diyebiliriz. Hem stoklardaki, hem TMO'nun depolarındaki fındıklar ihtiyacı karşılayabilecek durumda. Üreticilerimiz de elindeki fındıkları en iyi şekilde değerlendirmek için depolarında fındıklarını tutuyor ve kendilerine göre uygun fiyatları yakaladıklarında pazara indireceklerdir" dedi.

"Fındık fiyatları yükselişe geçiyor"

Şuanda serbest piyasada fındık fiyatlarının 130-135 TL olduğunu ve 2025 yılı ile yükselişe geçtiğine değinen Soydan, üreticilerin bekledikleri serbest piyasa şartlarının oluşması durumunda kalan fındığın pazara ineceğini düşündüklerini de sözlerine ekledi.

"Beklediğim fiyatın altına satmam"

Evinde yaklaşık 3 ton fındık saklayan Ordulu üretici Fikret İlhan (68), "Benim beklentim en az 160 lira, o fiyattan aşağı satmam mümkün değil. Evimde 3 tondan fazla fındık var, istediğim fiyatı bulana kadar bekleteceğim, başka çaresi yok, yoksa maliyetini kurtarmıyor. Bu yıl kokarca bahane edilerek fındık düşük fiyattan satın alındı" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Arslan Soydan, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Üreticiler Fındığı Bekletiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:32 Mide bulandıran görüntü: Tonlarca bozuk et ve balık ele geçirildi Mide bulandıran görüntü: Tonlarca bozuk et ve balık ele geçirildi
23:23 Prof. Dr. Naci Görür: Asıl büyük felaket o zaman olacak Prof. Dr. Naci Görür: Asıl büyük felaket o zaman olacak
22:46 Trump’tan 3 ülkeye yaptırım kararı Trump'tan 3 ülkeye yaptırım kararı
21:27 Akademisyen Çiğdem Bayraktar Öz hakkında tutuklama kararı Akademisyen Çiğdem Bayraktar Öz hakkında tutuklama kararı
20:46 Türkiye’den BM Güvenlik Konseyi’ne Kıbrıs tepkisi: Hayal kırıklığı duyuyoruz Türkiye'den BM Güvenlik Konseyi'ne Kıbrıs tepkisi: Hayal kırıklığı duyuyoruz
09:46 Yağlarını aldıran Demet Akalın’dan çöl pozları Yağlarını aldıran Demet Akalın'dan çöl pozları
09:44 Mansur Yavaş, İmamoğlu’na destek için Çağlayan Adliyesi’ne geldi Mansur Yavaş, İmamoğlu'na destek için Çağlayan Adliyesi'ne geldi
09:35 Altın altın olalı böyle fiyat görmedi Altın altın olalı böyle fiyat görmedi
09:34 Dün gece galibiyet alamadık Ülke puanında son durum belli oldu Dün gece galibiyet alamadık! Ülke puanında son durum belli oldu
09:30 Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek değişiklik Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek değişiklik
09:14 Üç gün sonra zorunlu Uymayana 176 bin lira ceza kesilecek Üç gün sonra zorunlu! Uymayana 176 bin lira ceza kesilecek
09:09 Yeşilçam’ın yıldızı Sevtap Parman, Alzheimer’a yakalandı Yeşilçam'ın yıldızı Sevtap Parman, Alzheimer'a yakalandı
09:05 Faruk Fatih Özer’in avukatı Thodex davasındaki önemli gelişmeleri anlattı Faruk Fatih Özer'in avukatı Thodex davasındaki önemli gelişmeleri anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2025 01:01:19. #1.11#
SON DAKİKA: Üreticiler Fındığı Bekletiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.