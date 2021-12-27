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Üreticiler döviz düşüşünün ardından indirim bekliyor - Son Dakika

Üreticiler döviz düşüşünün ardından indirim bekliyor

27.12.2021 18:12

Üreticiler döviz düşüşünün ardından indirim bekliyor Üreticiler, dövizdeki düşüşün henüz girdi maliyetlerine yansımadığını söyledi Mersin Akdeniz Ziraat Odası Başkanı Yılmaz: "Dövizde çok ciddi bir düşüş yaşandı ama üreticinin girdi maliyetlerinin düştüğünü görmüyoruz" Üreticiler, dövizdeki...

Üreticiler döviz düşüşünün ardından indirim bekliyor

Üreticiler, dövizdeki düşüşün henüz girdi maliyetlerine yansımadığını söyledi

Mersin Akdeniz Ziraat Odası Başkanı Yılmaz:

"Dövizde çok ciddi bir düşüş yaşandı ama üreticinin girdi maliyetlerinin düştüğünü görmüyoruz"

MERSİN - Üreticiler, dövizdeki düşüşün henüz girdi maliyetlerine yansımadığını söyledi.

Mersinli çiftçiler, dövizin arttığı dönemde girdi maliyetleri arasında yer alan gübre, ilaç, mazot gibi kalemlerde fahiş artışların yaşandığını, bu durumun kendilerini zora soktuğunu belirtti. Üreticiler, döviz düşmesine rağmen bunun henüz girdi maliyetlerine yansımadığını söyledi.

"Dövizde çok ciddi bir düşüş yaşandı ama üreticinin girdi maliyetlerinin düştüğünü görmüyoruz"

Mersin Akdeniz Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, bahçede hasat devam ederken İHA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni ekonomi modelinin açıklanmasının ardından dövizde çok ciddi bir düşüş yaşandığını belirterek, "Bunu görüyoruz ama bizim ürettiğimiz ürünlerde kullandığımız gübre, ilaç, mazot gibi kalemlerde henüz bir düşüş yaşamıyoruz. İlerleyen zamanlarda olur mu, onu bilemiyoruz ama asıl isteğimiz bu günlerde olması. Biz bu ürünleri alırken her şeyin dövize endeksli olduğu söyleniyordu ama dövizde yaşanan düşüşten sonra bizim bahçelerimizde kullandığımız gübrelerin, ilaçların ve diğer girdi maliyetlerinin düştüğünü görmüyoruz maalesef. Asıl bizim beklentimiz bu. 'Dövizdeki düşüş bizi ilgilendirmiyor' desek bu şartlarda yalan olmaz. Döviz düştüğü halde fiyatlarda henüz bir değişiklik olmadı. Ama bu daha yeni, iki üç günlük mesele, inşallah olur diye ümit ediyoruz. İzleyeceğiz ve göreceğiz süreci" dedi.

Üreticiler döviz düşüşünün ardından indirim bekliyor
Üreticiler döviz düşüşünün ardından indirim bekliyor
Üreticiler döviz düşüşünün ardından indirim bekliyor
Üreticiler döviz düşüşünün ardından indirim bekliyor
Üreticiler döviz düşüşünün ardından indirim bekliyor
Üreticiler döviz düşüşünün ardından indirim bekliyor
Üreticiler döviz düşüşünün ardından indirim bekliyor
Üreticiler döviz düşüşünün ardından indirim bekliyor
Üreticiler döviz düşüşünün ardından indirim bekliyor
Üreticiler döviz düşüşünün ardından indirim bekliyor
Üreticiler döviz düşüşünün ardından indirim bekliyor
Üreticiler döviz düşüşünün ardından indirim bekliyor
Üreticiler döviz düşüşünün ardından indirim bekliyor

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Mersin Akdeniz, Ziraat Odası, Döviz, İlaç, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Üreticiler döviz düşüşünün ardından indirim bekliyor - Son Dakika Ekonomi


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